Butch В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 383

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:42 Цитата: таноми52:



Если бы поточнее знать что Вы подразумеваете под жестокостью, я мог бы вернее ответить. А так, нет не жестокий

Если говорить о сфере развлечений то тут, на мой взгляд нужно проводить линию раздела. Животное являющееся продуктом жизнедеятельности человечества (собаки, кошки, то есть те виды, которые были бы невозможны без участия в их появлении человека) это один момент. И совсем другой "дикие" животные. Просто в моём понимании одомашненные собака или кошка это та же корова или поросенок. От них должна быть польза, коль скоро они в конечном итоге наше следствие. Но тех же животных сель.хоз назначения мы просто забиваем когда они начинают представлять эпидемиологическую угрозу. И точно так же в этом случае. И снова возвращаясь к циркам и прочим развлечениям, я не сторонник издевательств над живыми организмами. То есть такого обращения, которое может причинить им физическую боль но при этом позволяет не умереть. Нет! Это плохо! И в то же время если от убийства животного есть польза, будь то питание или обеспечение безопасности, я не вижу в этом ничего зазорного. Так в принципе устроена вся общемировая экосистема.

И наконец, на подрастающем поколении это не отразится никак. С несколькими "если". Если мы станем вновь ответственными родителями и вновь будем воспитывать своё потомство, а не отпихиваться от него мультиками и гаджетами. И если мы вновь научимся полноценно, а не двумя словами (прости Абайка), объяснять причины именно такого поведения в отношении бродячих кошек и собак. Но для этого, правда, нужно самим иметь в голове достаточно целостную картину.