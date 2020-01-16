В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Теперь после отлова их будут стерилизовать, чипировать и отпускать обратно на улицы, передает ibirzha.kz.
Фото: Нурлан Тастанбеков / ibirzha.kz
Как сообщили в управлении ветеринарии ЗКО, если раньше бездомных животных ловили, держали в питомнике 3 дня и если за ними никто не приходил, они усыплялись. После введения новых правил бродячие собаки и кошки останутся живы. Их подвергнут стерилизации (кастрации), чипируют, вакцинируют, внесут в базу данных и отпустят в свой ареал обитания.
— В Уральске новые правила действуют с 14 ноября прошлого года, в районах области вступили в силу с 1 января 2020 года. Теперь отлов, кастрация и стерилизация передаются в конкурентную среду, правда, пока желающих нет, вернее, есть, но после победы на тендере они отказываются работать. При этом местных ветклиник среди участников конкурса нет, все иногородние. На эти цели в текущем году выделено 28 млн. тенге, — сообщили в управлении ветеринарии.
К слову, в 2019 году только по Уральску было зарегистрировано 900 пострадавших от укусов бродячих животных. Также как и в предыдущей верссии правил, незамедлительному уничтожению подлежат собаки и кошки, представляющие реальную угрозу жизни и здоровью людей и животных (агрессивное поведение и (или) подозрение на заболевание бешенством).
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