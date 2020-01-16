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В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
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В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек

16 января 2020, 12:58 |  Государство

Теперь после отлова их будут стерилизовать, чипировать и отпускать обратно на улицы, передает ibirzha.kz.

Фото: Нурлан Тастанбеков / ibirzha.kz

Как сообщили в управлении ветеринарии ЗКО, если раньше бездомных животных ловили, держали в питомнике 3 дня и если за ними никто не приходил, они усыплялись. После введения новых правил бродячие собаки и кошки останутся живы. Их подвергнут стерилизации (кастрации), чипируют, вакцинируют, внесут в базу данных и отпустят в свой ареал обитания.

 

— В Уральске новые правила действуют с 14 ноября прошлого года, в районах области вступили в силу с 1 января 2020 года. Теперь отлов, кастрация и стерилизация передаются в конкурентную среду, правда, пока желающих нет, вернее, есть, но после победы на тендере они отказываются работать. При этом местных ветклиник среди участников конкурса нет, все иногородние. На эти цели в текущем году выделено 28 млн. тенге, — сообщили в управлении ветеринарии.

К слову, в 2019 году только по Уральску было зарегистрировано 900 пострадавших от укусов бродячих животных. Также как и в предыдущей верссии правил, незамедлительному уничтожению подлежат собаки и кошки, представляющие реальную угрозу жизни и здоровью людей и животных (агрессивное поведение и (или) подозрение на заболевание бешенством).
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
восстановили собак в правах с волками.
волков по закону нельзя отстреливать.
самостоятельно правда.
вон в Жамбыльской области в одном селе волки
загрызли больше 50 баранов и лошадей.
в другом 60.
застрелить волка можно, если только он проник в кошару.
в порядке самообороны.
иначе никак.
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§ Butch
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь после отлова их будут стерилизовать, чипировать и отпускать обратно на улицы

Да действительно! Пущай дальше бегают, кусаются и болячки разносят. Ещё на эту чушь у нас деньги не тратились. Так-то всё хорошо, живём как в раю, одна беда - собака не чипированая.
И просто для справки. Вся биологическая суть существования организма сводится не к самому существованию, а к размножению. И стерилизация в этом случае нисколько не "гуманнее" прекращению существования.

[Исправлено: Butch, 16.01.2020 - 13:41]
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§ лимон
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, а в других регионах "свои" ветеринарные правила что ли
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§ Тот самый
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 344
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда можно заявку дать на отлов? А то расплодились нечипированные рядом с домом.

Еще "сердобольные" люди зря подкармливают. У собак всё просто, больше еды - больше щенков будет. Хочешь кормить - бери к себе домой.
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§ таноми52
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И стерилизация в этом случае нисколько не "гуманнее" прекращению существования.



Так к этому и стремятся: гуманно прекратить существование бездомных собак, а не подвида Собака домашняя
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§ Butch
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так к этому и стремятся:

В контексте смыслов оба эти действия идентичны. С отличием в стоимости процедур и потенциальной опасности для человека. И потом собака "бездомная" есть следующая ступень "развития" собаки "домашней". Как быть с их функцией размножения? Тоже чипировать и выбрасывать на улицу, или всё же по-старинке, благопристойно провести крещение в ведре?
То есть я к чему? Получается утопить щенка это как бы ладно, пёс с ним, а усыпить взрослую особь уже "Фу!"?
Напоследок, думаю что люди в ЗКО кушают и лошадку, и коровку и даже барашка а они тоже когда-то были живыми. Отвечая на возражения в духе "если с пользой, в пищу, то это допустимо", скажу что и собак не из глупой прихоти усыпляют. Они несут в себе потенциальные и не редко реальные вред и опасность.
Нет всё-таки не последнее было :lol:
Почему в конце концов дерево для расчистки территории срубить можно, оно ведь тоже живое!?
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