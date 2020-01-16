Добринцофф Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск #24





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6939

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:09 Цитата: abaika95:

Хм,а девушка недели две назад в НН писала что есть у каждого личная) неправда?)

Центральная канализация здесь появилась когда акимом был Нуралы Садвокасов,ну как появилась одна две ветки ,к которой подсоединили двухэтажки и административные здания.

До этого нечистоты реально лились по улице прям к акимату ,то же самое особенно зимой было по ул Школьной,всё это бежало возле 2 школы,замерзало и снова лилось сверху,в итоге получались такие буро-зелёные ледяные глыбы.

В это трудно поверить,но даже 2 единственные в то время пятиэтажки были подключены к обычному септику ,который надо было откачивать несколько раз в день.В Зтб и по сей есть двухэтажки которые не подключены к центральной канализации.

В частном секторе канализация естественно есть, у каждого своя,не скажу ,что это плохо,в принципе даже удобно.По расходам выходит намного дешевле чем центральная.



[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2020 - 01:30]