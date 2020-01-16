Серый волк Многоэтажки, асфальт, освещение... - Что принесет изменение статуса жителям бывшего поселка Затобольск #22





(Пользователи) Сообщений: 11083

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 23:47 Вообще кстати можно поздравить единственного пользователя из Затобольска Добринцова.

В случае объединения с городом вероятнее всего на сцену бы вышел не прогресс и общий новый генплан развития вокруг Тобола, а вышло бы самое похабное обрубание деревьев. Такая новая территория побарыжить как в городе!

Единственное что удаётся одичавшем акимату костаная.



Им бесполезно приводить примеры, что невозможно разделить например Челябинск и Магнитогорск (ближайшие города) на отдельный город левого и правого берега реки. Даже вернувшись в 1940 это выглядело бы абсурдом.

И точно таким абсурдом будет выглядеть 50 лет спустя это глупейшее решение.

Если конечно от этих древогрызов из акиматов все окрестности не обаркалычатся намного раньше.