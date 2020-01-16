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§ NG.kz
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в управлении ветеринарии ЗКО, если раньше бездомных животных ловили, держали в питомнике 3 дня и если за ними никто не приходил, они усыплялись. Теперь после отлова их будут стерилизовать, чипировать и отпускать обратно на улицы.
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§ alex_60
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6956
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
восстановили собак в правах с волками.
волков по закону нельзя отстреливать.
самостоятельно правда.
вон в Жамбыльской области в одном селе волки
загрызли больше 50 баранов и лошадей.
в другом 60.
застрелить волка можно, если только он проник в кошару.
в порядке самообороны.
иначе никак.
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§ Butch
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь после отлова их будут стерилизовать, чипировать и отпускать обратно на улицы

Да действительно! Пущай дальше бегают, кусаются и болячки разносят. Ещё на эту чушь у нас деньги не тратились. Так-то всё хорошо, живём как в раю, одна беда - собака не чипированая.
И просто для справки. Вся биологическая суть существования организма сводится не к самому существованию, а к размножению. И стерилизация в этом случае нисколько не "гуманнее" прекращению существования.

[Исправлено: Butch, 16.01.2020 - 13:41]
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§ лимон
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.01.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, а в других регионах "свои" ветеринарные правила что ли
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§ Тот самый
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда можно заявку дать на отлов? А то расплодились нечипированные рядом с домом.

Еще "сердобольные" люди зря подкармливают. У собак всё просто, больше еды - больше щенков будет. Хочешь кормить - бери к себе домой.
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§ таноми52
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И стерилизация в этом случае нисколько не "гуманнее" прекращению существования.



Так к этому и стремятся: гуманно прекратить существование бездомных собак, а не подвида Собака домашняя
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§ Butch
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так к этому и стремятся:

В контексте смыслов оба эти действия идентичны. С отличием в стоимости процедур и потенциальной опасности для человека. И потом собака "бездомная" есть следующая ступень "развития" собаки "домашней". Как быть с их функцией размножения? Тоже чипировать и выбрасывать на улицу, или всё же по-старинке, благопристойно провести крещение в ведре?
То есть я к чему? Получается утопить щенка это как бы ладно, пёс с ним, а усыпить взрослую особь уже "Фу!"?
Напоследок, думаю что люди в ЗКО кушают и лошадку, и коровку и даже барашка а они тоже когда-то были живыми. Отвечая на возражения в духе "если с пользой, в пищу, то это допустимо", скажу что и собак не из глупой прихоти усыпляют. Они несут в себе потенциальные и не редко реальные вред и опасность.
Нет всё-таки не последнее было :lol:
Почему в конце концов дерево для расчистки территории срубить можно, оно ведь тоже живое!?
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§ таноми52
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.01.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
ступень "развития" собаки "домашней". Как быть с их функцией размножения? Тоже чипировать и выбрасывать на улицу, или всё же по-старинке, благопристойно провести крещение в ведре?




То есть, с бродячими в ЗКО поступят гуманно, а с домашними хозяин волен делать, что захочет?
Может, и здесь надо предъявить требования поступать цивилизованно? Как-то же надо препятствовать пополнению бродячих стай за счёт домашних собок
Если выбрасывать на улицу запрещено, а "крестить в ведре" хозяину недопустимо больно, то не проще ли ему стерилизовать/кастрировать любимца?
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§ Butch
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Я вроде как ожидал что Вы ответите на вопросы заданные мной :lol: А Вы новых набросали :-)
Однако на один у меня есть ответ
Цитата:
Как-то же надо препятствовать пополнению бродячих стай за счёт домашних собок

Вовремя отлавливать и, прошу пардону, по-прежнему усыплять. Препятствование разрастанию популяции не решает проблемы наличия её как таковой. И даже больше Вам скажу.
Стаи собак отлично саморегулируются в численности без постороннего участия. Знаете как? Убивают друг друга. Загрызают насмерть. У меня тут есть живой пример, за которым я уже третий год наблюдаю. Но блин, если они сами это друг с другом делают, то что мы то дурью маемся??? Какие высокие технологии? Какие чипы? Ткнули иголкой и забыли ;-)
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§ таноми52
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.01.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ткнули иголкой и забыли



Butch, Вы в самом деле такой жестокий?
Вот СМИ пишут:"Больше 45 государств в мире полностью или частично запрещают использовать в индустрии развлечений животных. Причин тому множество: жестокость методов дрессировки, невозможность создать подобающие условия содержания и высокая смертность при перевозке, короткий срок жизни «артистов», пагубное влияние таких зрелищ на психику подрастающего поколения."
Интересно, как НАШИ методы обращения с животными, пусть даже и безхозными, скажутся на психике подрастающего поколения
Гума́нность — это и доброе отношение ко всему живому; человечность...
Или мы ещё не дотянулись до гуманизма?
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§ Butch
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Если бы поточнее знать что Вы подразумеваете под жестокостью, я мог бы вернее ответить. А так, нет не жестокий :-)
Если говорить о сфере развлечений то тут, на мой взгляд нужно проводить линию раздела. Животное являющееся продуктом жизнедеятельности человечества (собаки, кошки, то есть те виды, которые были бы невозможны без участия в их появлении человека) это один момент. И совсем другой "дикие" животные. Просто в моём понимании одомашненные собака или кошка это та же корова или поросенок. От них должна быть польза, коль скоро они в конечном итоге наше следствие. Но тех же животных сель.хоз назначения мы просто забиваем когда они начинают представлять эпидемиологическую угрозу. И точно так же в этом случае. И снова возвращаясь к циркам и прочим развлечениям, я не сторонник издевательств над живыми организмами. То есть такого обращения, которое может причинить им физическую боль но при этом позволяет не умереть. Нет! Это плохо! И в то же время если от убийства животного есть польза, будь то питание или обеспечение безопасности, я не вижу в этом ничего зазорного. Так в принципе устроена вся общемировая экосистема.
И наконец, на подрастающем поколении это не отразится никак. С несколькими "если". Если мы станем вновь ответственными родителями и вновь будем воспитывать своё потомство, а не отпихиваться от него мультиками и гаджетами. И если мы вновь научимся полноценно, а не двумя словами (прости Абайка), объяснять причины именно такого поведения в отношении бродячих кошек и собак. Но для этого, правда, нужно самим иметь в голове достаточно целостную картину.
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§ таноми52
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.01.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестокость, в моём понимании, когда надоевших или больных кошек и собак вышвыривают на улицу, когда здоровых бродячих кошек и собак "усыпляют", а не пристраивают в приюты или в добрые руки, когда бродячих уничтожают не за их агрессивность или болезни, а из-за их многочисленности. Вместо того, чтобы гуманно ограничить эту многочисленность или, вообще, свести бездомность на нет
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§ elektron
В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.01.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Цитата:
таноми52:

У каждого своя правда. И своё видение. Конечно если сравнивать... Но путь ещё длинный. Моё мнение, решение ЗКО правильное. И не совсем уместно сравнивать кошек и собак - братьев наших меньших, с КРС. Приюты нужно создавать.
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§ peshexod
Re: В ЗКО запретили умерщвлять бездомных собак и кошек
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3419
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.01.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сообщили в управлении ветеринарии ЗКО
Прям Америка ёпрст, каждая область свой закон, шериф )))
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