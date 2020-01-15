abaika95 Правительство России уходит в отставку #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2739

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:35 Цитата-//, а об оттоке молодого работоспособного населения, в корею, китай, европы, та же чехия, да в ту же рф. у них демографический кризис, а у нас что? рухани жангыру работает?//









Вот часто сижу на Российских либеральных пабликах и там поднимаются те же вопросы что и у нас) молодежь валит,правительство не работает) соседи чтож сказать) согласен отток молодежи есть,пусть едут,учатся,работают,смотрят,кто вернётся будут намного умнее и патриотично настроеней чем местные) и да согласен вернутся не все... Проблема и проблема очень большая





Рухани жангыру для меня вообще тайна за семью печатями,начиналось интересно,сейчас вообще не пойму что и куда и для чего и как?)