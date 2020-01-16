Правительство России уходит в отставку

Дмитрий Медведев после послания президента России Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, сообщает РИА Новости.

- Владимир Владимирович обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. (Это. — Прим. ред.) существенные измененияи в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку, — отметил Медведев на встрече с главой государства после послания.

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось". Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву. На этом посту, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности.

Ранее в послании Федеральному собранию российский лидер предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, что серьезно изменит политическую систему, но в то же время сделает более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью.