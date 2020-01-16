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Кушмурунец23
Правительство России уходит в отставку
abaika95: Первый пошел,Путин предложил на должность ПМ бывшего начальника налоговой Мишустина) Согласитесь, у нас в Казахстане намного интересней: мы все больше улицы и города переименовываем,...
16.01.20 01:12
Кушмурунец23
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Лично я считаю, что их всех нужно задерживать и надолго! Глядя на происходящее у себя в Аулиекольском районе п.Кушмурун, особенно прошлый и этот годы... Все хуже и хуже... а из за кого? Так и...
16.01.20 00:59
drakon
Правительство России уходит в отставку
abaika95: Кадыров ещё министром по делам религии был) Отец - Рамзана? Может быть. Не помню... :lol: :lol:
16.01.20 00:51
abaika95
Правительство России уходит в отставку
Цитата-//Уже 5 коментариев. Но благодаря-Абайке, я узнал, что Кадыров,был министром образования России...// Уже 7) считайте, считайте пенсионерам говорят полезно) Кадыров ещё министром по делам...
16.01.20 00:47
abaika95
Правительство России уходит в отставку
Цитата-//забыли с Вами посоветоваться?)Министры кабинетами поменяются. Думаете на нас как то отразится,да?)// Нет почему?) Позвонили вот часа 4 назад,советовались) Думаю отразится,ничего...
16.01.20 00:45
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Правительство России уходит в отставку

15 января 2020, 20:51 |  Государство

Дмитрий Медведев после послания президента России Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, сообщает РИА Новости.

- Владимир Владимирович обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. (Это. — Прим. ред.) существенные измененияи в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку, — отметил Медведев на встрече с главой государства после послания.

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось". Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву. На этом посту, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности.

Ранее в послании Федеральному собранию российский лидер предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, что серьезно изменит политическую систему, но в то же время сделает более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ФБ зайти нельзя и не нарваться на цитирование сегодняшнего послания)

Материнский капитал увеличен

Бесплатные обеды а школах с 1-4 класс

Запрет на двойное гражданство для членов правительства и федеральному руководству

Некоторые увеличения полномочий президента)

24 год все ближе,кто же приемник?)
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§ abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А и да угадайте кто хайпится на отставке правительства РФ мол это его победа?)

Не буду его называть,его и ВВП не любит называть)
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§ abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый пошел,Путин предложил на должность ПМ бывшего начальника налоговой Мишустина)
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§ Vit
Re: Правительство России уходит в отставку
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр обороны тоже получается в отставку? Я думал он неприкосновеный.
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§ elektron
Re: Правительство России уходит в отставку
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4254
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.01.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Министр обороны тоже получается в отставку?

Откуда такое предположение?
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§ drakon
Правительство России уходит в отставку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я думал он неприкосновеный.

Виталя, а кто тебе сказад, что он,
не войдёт в состав нового правительства?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Министр обороны тоже получается в отставку?//




Да ладно минобр,Кадыров в отставку ушел) а это вообще....
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§ Змея Подколодная
Правительство России уходит в отставку
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.01.20 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, да не переживайте так за Росссию матушку. Выпейте успокоительного что ли. А то Вас таращит от российских новостей. 7 комментариев под новостью и 4 из них Абайкины. ) Душа у человека болит за Россию.
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Душа у человека болит за Россию.//


Да болит) любое изменение или колебание в России отражается на периферии, то есть на бывших союзных республиках) а там глядишь и у всех болеть начнет
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§ Змея Подколодная
Правительство России уходит в отставку
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.01.20 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отражается на периферии,

забыли с Вами посоветоваться?)Министры кабинетами поменяются. Думаете на нас как то отразится,да?)
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§ drakon
Правительство России уходит в отставку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да ладно минобр,Кадыров в отставку ушел) а это вообще....

Это кто такой?Цитата:
Змея Подколодная:
7 комментариев под новостью и 4 из них Абайкины.

Уже 5 коментариев. Но благодаря-
Абайке, я узнал, что Кадыров,
был министром образования России... :lol: :oops: :-o ;-)
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//забыли с Вами посоветоваться?)Министры кабинетами поменяются. Думаете на нас как то отразится,да?)//



Нет почему?) Позвонили вот часа 4 назад,советовались)
Думаю отразится,ничего бесследно в политике не проходит,если это даже политика соседнего государства)
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уже 5 коментариев. Но благодаря-Абайке, я узнал, что Кадыров,был министром образования России...//



Уже 7) считайте, считайте пенсионерам говорят полезно) Кадыров ещё министром по делам религии был)
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§ drakon
Правительство России уходит в отставку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кадыров ещё министром по делам религии был)

Отец - Рамзана? Может быть. Не помню... :lol: :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: Правительство России уходит в отставку
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 16.01.20 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Первый пошел,Путин предложил на должность ПМ бывшего начальника налоговой Мишустина)

Согласитесь, у нас в Казахстане намного интересней: мы все больше улицы и города переименовываем, зачем нам всякие бесплатные обеды и ....
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