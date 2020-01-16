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≡ "Заготовленных маршрутов не было" - правительственная делегация проверила, готова ли Костанайская область к внедрению ОСМС		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Заготовленных маршрутов не было" - правительственная делегация проверила, готова ли Костанайская область к внедрению ОСМС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Какой смысл гражданам платить взносы, если они не могут получить услуги, так как в том же Рудном томограф не работает?" - спросил на пресс-конференции корреспондент «НГ». И вот что нам ответили.
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§ Butch
Re: "Заготовленных маршрутов не было" -...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
оценила мобильная группа министерства здравоохранения РК

Это их официальное название или автор такой остряк? Просто очень смешно. Намекает что есть ещё маломобильные и совсем вообще не мобильные группы
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§ Георгий ГОВОРОВ
"Заготовленных маршрутов не было" - правительственная делегация проверила, готова ли Костанайская область к внедрению ОСМС
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 14
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Это их официальное название или автор такой остряк?

Это их официальное название.
В пресс-релизе тема брифинга обозначена так: «Готовность костанайской области к обязательному медицинскому страхованию. Итоги визита мобильной группы министерства здравоохранения РК»
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§ abaika95
"Заготовленных маршрутов не было" - правительственная делегация проверила, готова ли Костанайская область к внедрению ОСМС
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2738
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это их официальное название или автор такой остряк?//




Мобильная группа наверно имеется ввиду передвижная группа конкретно отвечающая за мониторинг в регионах и разьяснения) всегда вроде так было....
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§ ACROS
Re: "Заготовленных маршрутов не было" -...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.01.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Банально: приехали побухать на переферию и дежурно отметиться: от того что они лично увидят очередь к томографу или например к гинекологу , навряд ли что то измениться, маховик и без них запущен. Если какие то вопросы возникли бы и по телефону можно спросить у местных товарищей.
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