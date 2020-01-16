"Заготовленных маршрутов не было" - правительственная делегация проверила, готова ли Костанайская область к внедрению ОСМС

Готовность Костанайской области к внедрению системы обязательного социального медицинского страхования оценила мобильная группа министерства здравоохранения РК сегодня, 16 января, на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Как отметил заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Марат ШОРАНОВ, готовность организаций здравоохранения в регионе - высокая.

- Будет дан ряд практических рекомендаций, - сказал он. - Это не последний наш визит, будем приезжать сюда ежемесячно и решать вопросы на месте. Во время проверки мы проверяли степень готовности всех информационных систем, знание медицинского персонала нюансов системы ОСМС. Вот уже 2 недели мы живём в этой системе. По Костанайской области подписаны договора с 59-ю поставщиками медицинских услуг, из них 19 - это частные организации. Практически по всем формам и видам медицинской собственности договора заключены. В целом все медицинские организации показали высокую готовность к заключению договоров.

Вице-министр здравоохранения РК Камалжан НАДЫРОВ напомнил, что после внедрения системы ОСМС финансирование здравоохранения Костанайской области увеличат с 40 млрд до 55 млрд тенге.

- Нам это позволит увеличить качество услуг, доступность дорогостоящих услуг, - подчеркнул он. - В разы увеличат финансирование реабилитационной службы - с 80 млн до 2 млрд тенге. На консультации узких специалистов и дорогостоящие анализы раньше выделяли на всю область только 1 млрд тенге, то теперь эта сумма увеличится до 5 млрд тенге. Увеличится и финансирование школьной медицины - на каждого школьника создан отдельный тариф, эти деньги позволят усилить профилактические мероприятия в школах.

Корреспондент «НГ» попросил представителей мобильной группы рассказать, как именно они смогли определить высокую готовность, посетив лишь несколько поликлиник и больниц, где вполне могли организовать показательные площадки.

- Заготовленных маршрутов не было, маршруты меняли, - ответил Надыров. - Кроме субъективных факторов, есть объективные веши. Нами был разработан специальный чек-лист - набор определённых вопросов и критериев. По ним мы начинаем проверку с входной группы медицинской организации и заканчиваем беседой с главным врачом. Это помогает определить, всё ли на местах, работают ли информационные системы. Мы заходили в любой кабинет и общались с помощью наводящих вопросов с врачами и пациентами. Симулировали возможные ситуации. После брифинга у нас будет заседание штаба с участием заместителя акима области. Будем разбирать раборчие моменты. Основные вопросы вызывает уровень знаний новой системы ОСМС - наши коллеги должны хорошо ориентироваться в изменениях.

- В поликлинике Рудного уже несколько месяцев не работает аппарат КТ. Между тем летом планируется поставка компьютерного томографа в Аркалык. Система ОСМС должна, в том числе, уменьшить очередь к узким специалистам и дорогостоящим анализам? Какой смысл гражданам платить взносы, если они не могут получить услуги, так как в том же Рудном томограф не работает? - спросил корреспондент «НГ».

- В Рудном томограф работал интенсивно несколько лет, - сообщил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК. - Аппарат требует ремонта. Управление здравоохранения уже подало заявку на ремонт компьютерного томографа и ангиографа. Эту заявку на сессии должен рассмотреть областной маслихат, мы надеемся, что областной акимат деньги выделит.

Фото Георгия ГОВОРОВА