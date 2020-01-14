Цитата: Добринцофф: Что за овощи такие на 5-6 тысяч за 8кг?



Да, у меня другой сценарий )) Зимой берём помидоры, огурцы, зелень, чеснок, лук, грибы. От 800 тнг/кг цены. Остальное Вами перечисленное есть с осени в погребе.



Цитата: Добринцофф: Итого даже за 7кг получается 2990. Можно ещё один гранат бонусом добавить ,как раз 3076 будет.



Ну, если брать по минимуму и подешевле, то согласен, можно вложиться. Лично я не верю, что будет какая-то польза от таких фруктов и даже наоборот. А если покупать чуть получше, брать ещё лимоны, хурму, виноград или изюм, орехи, ягодные смеси, мандарины турецкие, то легко выходим за эту цифру.



[Исправлено: Тот самый, 15.01.2020 - 10:03]