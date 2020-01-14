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14.01.20 19:34
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14.01.20 19:26
Гога
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Есть специалисты , чтобы разжевать . Что -то тут не так . Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ? В долгах , как в шелках а ещё не в банкротах ?? Что-то тут нечисто !
14.01.20 19:20
3DO
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Цитата: "по собственному желанию на другую должность" Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?!
14.01.20 19:19
сайлау курманов
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В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире

14 января 2020, 10:05 |  Общество

В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото magnum.kz

Аналитики Picodi.com составили рейтинг роста минимальной заработной платы за год, проанализировав данные 54 стран. Казахстан в этом рейтинге занял последнее место.

В исследовании сравнивались суммы, которые люди, работающие за минимальную зарплату, реально получают на счёт либо на руки.

Результаты исследования. В 2020 году самый большой рост МЗП зафиксировали в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень гарантированной минимальной зарплаты остаётся одним из самых низких в мире – 74 долларов. В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года.

 

Казахстан в рейтинге роста минимальной заработной платы занял последнее 54-е место. В 2020 году минимальная оплата труда осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась на 1,1% из-за возвращения страхового взноса (ВОСМС) с этого года: 37 825 тенге против 38 250 тенге (официально с 1 января 2020 года минимальный размер заработной платы в Казахстане составляет 42 500 тенге). В России рост составил 7,5%, в Польше – 14,9%, а в Германии – 1,9%.

Цена продовольственной корзины. В исследовании также сопоставляются цены продуктов питания с минимальной зарплатой. Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из восьми позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи.

По данным Picodi, в начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

  • Молоко (10 литров) – 2932 тенге;
  • Хлеб (10 буханок) – 990 тенге;
  • Рис (1,5 кг) – 476 тенге;
  • Яйца (20 штук) – 574 тенге;
  • Сыр (1 кг) – 2237 тенге;
  • Мясо (6 кг) – 10034 тенге;
  • Фрукты (6 кг) – 3076 тенге;
  • Овощи (8 кг) – 1881 тенге.

Цена продовольственной корзины с такими продуктами составила 22 200 тенге. Это на 6,15% больше прошлогодней суммы.

Можно ли прожить на минимальную зарплату в Казахстане. Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 58,7% от минимальной зарплаты. Такая же корзина в прошлом году составляла 54,7% тогдашней минимальной оплаты труда. Это означает, что рост цен в Казахстане опередил рост зарплат.

В рейтинге по доле стоимости базовой продуктовой корзины от минимального дохода Казахстан занял 48 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.

Позади Казахстана в этом рейтинге расположились Армения (50 место), Туркменистан (51 место) и Узбекистан (54 место).

В некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.
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Комментарии к новости
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§ Vit
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.01.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дедушки только этот рейтинг не показывайте. Расстроится.

[Исправлено: Vit, 14.01.2020 - 09:26]
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§ директор пляжа
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.01.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато мы первые в рейтинге! в десятке так скажем, покажите 01, любит же всякие рейтинги.
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§ alex_60
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто в Казахстане любят покушать,
поэтому много уходит на еду.
традиции предков батыров.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2020 - 11:30]
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§ maxsaf
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это означает, что рост цен в Казахстане опередил рост зарплат.

Потому что рост зарплат рассчитывается по прогнозу роста цен на будущий год, а не по уже поднявшимся ценам в текущем году, да, Абайка? ))
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§ maxsaf
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран

А по штрафам вышли на первое место, или еще есть куда стремиться? )
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§ abaika95
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//Потому что рост зарплат рассчитывается по прогнозу роста цен на будущий год, а не по уже поднявшимся ценам в текущем году, да, Абайка? )))/



Может быть Макс) но это всеровно к вашему вранью о инфляции и поднятию пенсий не имеет никакого отношения)
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§ maxsaf
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вашему вранью о инфляции и поднятию пенсий

Так вы доказательств вранья так и не предоставили. А обвинение без доказательств - вранье ))
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§ abaika95
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//Так вы доказательств вранья так и не предоставили. А обвинение без доказательств - вранье//



Во флуд милейший во флуд,вроде вчера уже все для вас там по полочкам расставил) а вы все продолжаете врать)нехорошоо)
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§ таноми52
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1510
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.01.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
просто в Казахстане любят покушать,



Да, "лопаем" в три горла. Поэтому у нас стоимость минимальной продовольственной корзины равна 58,7% от минимальной зарплаты, а у других, которые просто "едят",от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.
Позор нам, жрущим!
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§ Тот самый
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А оставшиеся 41% - коммуналка? Это наверное еще летом посчитано? Слишком дёшево за 8 кг овощей - 1881 тенге, фрукты 6 кг – 3076 тенге. Зимой за 8 кг овощей - 5-6 тысяч будьте любезны оставить. Мандарины 700 вроде были недавно. Яйца 20 шт - не 545, а 630 тенге и больше, если 30 шт по 945 в Астыкжане продают. Так что на деле всё еще хуже.
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§ Тот самый
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так вы доказательств вранья так и не предоставили. А обвинение без доказательств - вранье ))

Наверное статью же отменили в КЗ за клевету, вот и пользуется этим Абайка )))

Он в последнее время многих обвиняет. Меня - когда я сказал, что учителя у нас мало получают, а по хорошему блату можно устроиться сразу начальниками. Абайка говорит, что это враньё и "учителям нашим грех жаловаться".
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§ maxsaf
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Работа у него такая, не принимайте близко к сердцу ))
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§ abaika95
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//- когда я сказал, что учителя у нас мало получают, а по хорошему блату можно устроиться сразу начальниками. Абайка говорит, что это враньё и "учителям нашим грех жаловаться".//



Ну договаривайте) чтож вы лукавите? "Абайка говорит что враньё про учителей") а про начальников чтож молчите?) Прав я в той ситуации был или нет?)
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§ abaika95
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//Работа у него такая, не принимайте близко к сердцу)/


Да, не люблю голословное враньё) а вы его любите и активно продвигаете)
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§ Тот самый
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да, не люблю голословное враньё)

Самокритично ;-)

Цитата:
abaika95:
Прав я в той ситуации был или нет?)


Нет, конечно. Ну, если сами хотите, то что на счёт этого Вашего коллеги? Неплохо карьеру начал, в 22 года стал помощником министра финансов РК, теперь в нашем акимате замоблакима работает. Или вот ещё. Сразу главным специалистом Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию. Наверняка в требованиях к должности в её должностной инструкции было про "стаж 3-5 лет специалистом агенства".
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