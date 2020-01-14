В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире

В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран, передает Informburo.kz.

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Аналитики Picodi.com составили рейтинг роста минимальной заработной платы за год, проанализировав данные 54 стран. Казахстан в этом рейтинге занял последнее место.

В исследовании сравнивались суммы, которые люди, работающие за минимальную зарплату, реально получают на счёт либо на руки.

Результаты исследования. В 2020 году самый большой рост МЗП зафиксировали в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень гарантированной минимальной зарплаты остаётся одним из самых низких в мире – 74 долларов. В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года.

Казахстан в рейтинге роста минимальной заработной платы занял последнее 54-е место. В 2020 году минимальная оплата труда осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась на 1,1% из-за возвращения страхового взноса (ВОСМС) с этого года: 37 825 тенге против 38 250 тенге (официально с 1 января 2020 года минимальный размер заработной платы в Казахстане составляет 42 500 тенге). В России рост составил 7,5%, в Польше – 14,9%, а в Германии – 1,9%.

Цена продовольственной корзины. В исследовании также сопоставляются цены продуктов питания с минимальной зарплатой. Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из восьми позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи.

По данным Picodi, в начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

Молоко (10 литров) – 2932 тенге;

Хлеб (10 буханок) – 990 тенге;

Рис (1,5 кг) – 476 тенге;

Яйца (20 штук) – 574 тенге;

Сыр (1 кг) – 2237 тенге;

Мясо (6 кг) – 10034 тенге;

Фрукты (6 кг) – 3076 тенге;

Овощи (8 кг) – 1881 тенге.

Цена продовольственной корзины с такими продуктами составила 22 200 тенге. Это на 6,15% больше прошлогодней суммы.

Можно ли прожить на минимальную зарплату в Казахстане. Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 58,7% от минимальной зарплаты. Такая же корзина в прошлом году составляла 54,7% тогдашней минимальной оплаты труда. Это означает, что рост цен в Казахстане опередил рост зарплат.

В рейтинге по доле стоимости базовой продуктовой корзины от минимального дохода Казахстан занял 48 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.

Позади Казахстана в этом рейтинге расположились Армения (50 место), Туркменистан (51 место) и Узбекистан (54 место).

В некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.