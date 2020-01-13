Butch Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда #58





(Полноправные пользователи) Сообщений: 363

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:31 Цитата: pro100tak:

Или хоть как-то ропща? Или даже возмущаясь и призывая найти-искати?

Вы тех спящих рукоподнимателей видели? Какой ропот и возмущение, они и слов таких не знают!!!

А с билетами по 500 тенге вообще интересная штучка получается. Нет, тут апологеты логики яростно вопрошают о решении суда по этому вопросу конечно, и можно даже понять. Но вот незадача! Плата за вход на аттракцион взималась, колесо на баланс не то что парка Достык, а даже и акимата не перешло и кто продавал билеты "мы не знаем у нас все билетики на месте в первозданном виде". И тут даже без решений суда - человек или группа лиц являющиеся заказчиками строительства объекта на вверенной им в управление территории, и даже больше, находящемся в 500-700 метрах от здания где они работают (его из окон можно увидеть), НЕ ЗНАЮТ!!!!!! что происходит на этом объекте. Каково!? Хороши работники!?