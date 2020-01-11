/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Иран признал, что случайно сбил украинский самолет		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37753
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.
Читать новость

* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Если будет ядерное оружие, тогда они будут как северокорейцы всех пугать.
северо корейцы да,
Издеваются на Трампом.
То прекратим, то не прекратим.

[Исправлено: alex_60, 12.01.2020 - 22:40]
Профайл

* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так он раньше говорил Трамп наш,

Так ваш.почитателей самой "демократической" страны.
Не мой же.
Профайл

* maxsaf
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4899
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно Трамп предотвратил очередное 9/11. Кто знает, что там этот генерал планировал.
Профайл

* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я почти уверен что повторение будет.
Через год, три, десять.
И штаты это знают.
С такой агрессивной мировой политикой.
Профайл

* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кстати цифры
////Большинство жителей США не одобряют политику президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные исследования компании Ipsos. Отмечается, что о своем осуждении действий Трампа заявили 56 процентов респондентов. При этом порядка 43 процентов опрошенных одобрили политику президента в иранском вопросе.///
Профайл

§ Серый волк
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11076
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю какой интерес у нанятых драконить форум и отмазывать местных коррупционеров, что они в выходной так яростно набросились обсуждать Иран, Омеригу, и Латынину с Белковским, но несомненно это забавно.
Пусть обсуждают.

В джунглях Африки однажды группе ученых посчастливилось наблюдать прекрасный социум у обезьян.
Приматы научились своё логово в джунглях окружать огромным количеством фекалий по всем немногочисленным подходам. Так что любой хищник непременно бы в них уделался подкрадываясь. Голод конечно не тётка, но хищники предпочитали охотиться в других местах.

У представителей же форумной фауны мы можем прямо сейчас наблюдать очень похожий приём!
Когда кто-то выкладывает весьма ценные и убедительные материалы, на которые у специалистов пошли сотни часов сбора и анализа документов, то деструктивная часть форумной фауны мгновенно переобувается и не в силах противопоставить ничего аргументированного начинает закидывать помётом ветку форума, чтоб за кучами и многими страницами постов никто до сути ценного материала не добрался.
:lol:

Всем спасибо за эксперимент!
Удивительно, но сработало.
При чём прекрасно сработало.
Наблюдаем и машем!
:lol:
Профайл

§ Серый волк
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11076
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.01.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Вот кстати цифры ////Большинство жителей США не одобряют политику президента

Продолжайте пожалуйзда! Очсень интиресно! :lol: :lol:




Особенно про омеригу, мы то ни знале!
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1628
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
северо корейцы да, Издеваются на Трампом. То прекратим, то не прекратим.


Они особо не отличаются от иранцев, пугают соседей и.т.д. живут впроголодь, Южная напротив развивается. По Ближнему Востоку в целом экономика в отдельных странах не развивается, не хватает воды, продовольствия, в том числе в Иране. Тут отдельные диванные эксперты правы, ситуация со временем будет только ухудшаться. Также в отдельных неблагополучных странах за последние 100 лет население увеличилось от 4 до 10 раз. Иран с 20 миллионов до 80 миллионов, Ирак от 10 до 40, Египет от 10 до 100 миллионов. Уже плодородных земель не хватает, плотность населения в долине Нила достигла до 2000 человек на квадратный километр.
Профайл

* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
за последние 100 лет население увеличилось от 4 до 10 раз


наверное еще не много, раз природа не вмешивается .не регулирует пока.
если будет критично, наводнение всемирное,ледниковый период,
или чума какая нибудь. ну или война.
Профайл

§ Kairat stayer
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1628
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наверное еще не много, раз природа не вмешивается .не регулирует пока. если будет критично, наводнение всемирное,ледниковый период, или чума какая нибудь. ну или война.


Выше отметил, совместно с диванными экспертами пузотёрами, в частности Иране социально-экономическое положение не особо благоприятная, далее будет ухудшаться, да и дополнительные санкции дадут свои плоды. Выражение - санкции только приносят пользу, не соответствует действительности. Одна из основных и ключевых проблем, там отмечается большая безработица, особенно среди молодёжи 28,3%. В общем проживает населения более 81 миллиона, трудоустроены более 23 миллионов.

Данные по безработице в разрезе стран: https://take-profit.org/statistics/unemployment-rate/iran/
Профайл

* alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про сбитый Украиной самолет а/к Сибирь над Черным морем уже упоминали.
Кучма тогда сказал
///"Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо делать из этого трагедию"///.
даже извинений не последовало.
вот еще
//Так, в 1988 году американские военные случайно сбили иранский аэробус А-300, выполнявший рейс из Тегерана в Дубай. в результате попадания ракеты "земля-воздух", выпущенной с крейсера ВМС США Vincennes, погибли все пассажиры иранского авиалайнера и экипаж — всего 290 человек. Трагедия произошла над Персидским заливом. Тогда главной причиной пуска ракеты по гражданскому самолету в официальном рапорте были названы психологическое состояние экипажа американского ракетного крейсера, который действовал якобы под большим давлением в боевой обстановке, и схожесть траектории гражданского лайнера с траекторией атакующего иранского истребителя. Командир крейсера позже за этот период своей службы получил орден "Легион почета", а США официально даже не извинились. Президент Рейган тогда назвал действия экипажа "оправданными".//

прямо треугольник какой-то
США-Иран-Украина.
из этой тройки единственный кто принес извинения- Иран.

[Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 09:51]
Профайл

§ Kairat stayer
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1628
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наверное еще не много, раз природа не вмешивается .не регулирует пока. если будет критично, наводнение всемирное,ледниковый период, или чума какая нибудь. ну или война.


На мой взгляд, на катаклизмы и другие обстоятельства не стоит особо пенять, конечно всякое может случится. В части касающейся Ирана, если будут заниматься внутренними делами, строить демократическое государство и самое главное не будут милитаризированы, шансы всегда есть построить развитое государство. Следует учесть наличие нефти и газа. Опять-же в качестве примера можно привести Южную (Республика Корея - около 41 400 долларов США на душу населения 2018 год) и северную Корею (КНДР - около 685 долларов США на душу населения 2017 год) первые развиваются, вторые шашками машут, территории одинаковые, Республике Корея проживает более 51 миллиона человек, КНДР почти 25 миллионов.
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 5
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх