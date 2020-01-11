Серый волк Иран признал, что случайно сбил украинский самолет #65





(Пользователи) Сообщений: 11076

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 23:06 Не знаю какой интерес у нанятых драконить форум и отмазывать местных коррупционеров, что они в выходной так яростно набросились обсуждать Иран, Омеригу, и Латынину с Белковским, но несомненно это забавно.

Пусть обсуждают.



В джунглях Африки однажды группе ученых посчастливилось наблюдать прекрасный социум у обезьян.

Приматы научились своё логово в джунглях окружать огромным количеством фекалий по всем немногочисленным подходам. Так что любой хищник непременно бы в них уделался подкрадываясь. Голод конечно не тётка, но хищники предпочитали охотиться в других местах.



У представителей же форумной фауны мы можем прямо сейчас наблюдать очень похожий приём!

Когда кто-то выкладывает весьма ценные и убедительные материалы, на которые у специалистов пошли сотни часов сбора и анализа документов, то деструктивная часть форумной фауны мгновенно переобувается и не в силах противопоставить ничего аргументированного начинает закидывать помётом ветку форума, чтоб за кучами и многими страницами постов никто до сути ценного материала не добрался.





Всем спасибо за эксперимент!

Удивительно, но сработало.

При чём прекрасно сработало.

Наблюдаем и машем!

