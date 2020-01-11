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alex_60:
наверное еще не много, раз природа не вмешивается .не регулирует пока. если будет критично, наводнение всемирное,ледниковый период, или чума какая нибудь. ну или война.
На мой взгляд, на катаклизмы и другие обстоятельства не стоит особо пенять, конечно всякое может случится. В части касающейся Ирана, если будут заниматься внутренними делами, строить демократическое государство и самое главное не будут милитаризированы, шансы всегда есть построить развитое государство. Следует учесть наличие нефти и газа. Опять-же в качестве примера можно привести Южную (Республика Корея - около 41 400 долларов США на душу населения 2018 год) и северную Корею (КНДР - около 685 долларов США на душу населения 2017 год) первые развиваются, вторые шашками машут, территории одинаковые, Республике Корея проживает более 51 миллиона человек, КНДР почти 25 миллионов.