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Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
abaika95: Эт какой-то позор... В одни ворота пока конфликт Это не позор, это провокация Пентагона, вернее даже сказать политический терроризм по отношению к Ближнему Востоку.
11.01.20 15:12
Змея Подколодная
Бекет КАНТАРБАЕВ: Отдайте полис пациенту!
Товарищ предлагает перечислять деньги со страховки тому, кто лечит, а не халявщикам, пьющим чай И это правильно. Вот будет у наших врачей стимул расти профессионально. Нет, будешь сидеть без...
11.01.20 15:09
Змея Подколодная
Бекет КАНТАРБАЕВ: Отдайте полис пациенту!
Товарищ требует чтоб каждый пациент знал свой шесток и протестует от уравниловки, ну как быть тем у мало денег или вообще их нет, Не понимаю Вашего гнева. Автор просит раздать всем полис страховой...
11.01.20 15:07
Змея Подколодная
Названа основная версия крушения самолета Bek Air
" Обливаться" нужно. Сам погиб и 12 человек за собой утащил по халатности. А про того, кто разрешение подписал на строительство дома близ аэропорта что нибудь расскажете? Ну и кто подписал...
11.01.20 15:01
Змея Подколодная
Теплая остановка уже давно не теплая
Дикари. У нас, когда вводится в эксплуатацию объект, будь то остановка, горка, снежная скульптура, придорожный туалет и т.д., надо ставить по полицейскому. Ибо все обос.сут, разломают, разобьют,...
11.01.20 14:53
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Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

Tengrinews.kz

11 января 2020, 10:53 |  Происшествия

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", - говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф принес извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", - заявил министр.

Украинский самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности Ирана, связанной с возможным ответом США на удары по базам в Ираке, говорится в заявлении ВС Ирана.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ранее отвергали такую возможность.

Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4859
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте им ядерное оружие, и подождите немножко
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§ Сабыр
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот реально,почему эти военные такие тупые? И ведь не зависит в какой стране они несут службу.
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§ Серый волк
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11057
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.01.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первоисточник в Иране.
Стоит прочитать. Для прочтения можно использовать онлайн переводчик, желательно качественный. https://www.isna.ir/news/98102115674/%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
Цитата:
Сабыр: Вот реально,почему эти военные такие тупые? И ведь не зависит в какой стране они несут службу.

Некоторым образом всё-таки зависит.
Тоталитарные режимы в подавляющем большинстве отращивают очень специфическое окружение, которое и формирует шишек где ценятся иные качества нежели профессионализм. В большинстве случаев просто прямо противоположные, а люди образованные не сотрудничают как правило с такими режимами, что ещё больше концентрирует %% соотнношение преданных идиотов и специально подобранных исполнительных негодяев.
Которые опять же не совместимы с нормальными людьми, настолько что появляется взаимное неприятие у пособников режима и людей нормальных.

Это уже в свою очередь поляризирует и концентрирует и так не сильно умный контингент этих режимов.

Будете искать примеры - сильно удивитесь где можно найти и как работает этот отбор.
В том числе и не всегда у военных. В некоторых невменяемых властных структурах отрицательная селекция точно так работает.
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§ Серый волк
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11057
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.01.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разница только в том, что продукт отрицательной селекции в виде одичавших с кокардами на фуражках и ракетами на боевой готовности в ПВО разрушительнее выходит из под контроля нежели продукт отрицательной селекции коррупционеров в отдельно взятом городе.

Хотя утверждать не буду.
Некоторые коррупционеры намного эффективнее ракеток ПВО всех вместе взятых и продуктивнее атомной бомбы способны опустынивать, пилить и разрушать.
Просто делают это медленнее БЧ в ракете.
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повторюсь . в другой ветке писал. утром.
Виноват Трамп, самолет на его совести.он "убил" 167 человек мирных жителей.

Цитата:
Сабыр:
Вот реально,почему эти военные такие тупые?


все было соответственно обстановке.
обстрел баз в Ираке и ожидание ответа.
который был афиширован в уничтожении 52 важных обьектов Ирана.
самолет летел недалеко от военного обьекта Ирана.
подлежал уничтожению по правилам военных действий.
нечего генерала ни что было убивать.
отсюда все.

[Исправлено: alex_60, 11.01.2020 - 13:56]
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но похоже тут начинается.
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§ maxsaf
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4859
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Если они по ошибке ядерной бомбой пол-мира угробят, у вас все равно виноват будет Трамп. Почему? Потому что не перебил всех генералов?
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
у вас все равно виноват будет Трамп.


если он начнет, то да,
будет виновата америка. однозначно.
и бросить бомбу на америку будет святое дело.

[Исправлено: alex_60, 11.01.2020 - 13:42]
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§ maxsaf
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4859
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А если не начнет?
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§ elektron
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4234
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.//

Вот интересно, откуда у них видео? Они что заранее знают какой самолёт собьют и съёмку делают? :-x
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А если не начнет?

не начал бы, и самолет был был не уничтожен.
даже предполагаю, что это был один из тринадцати вариантов ответа.
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот интересно, откуда у них видео? Они что заранее знают какой самолёт собьют и съёмку делают?


скорее всего да.
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Канада требует от США объяснений по поводу убийства иранского генерала Сулеймани.
Американские власти пока не могут дать вразумительного ответа.
Зачем нужна была карательная операция США в районе багдадского аэропорта?
Этим вопросом задаются власти Канады.
Они требуют, чтобы Вашингтон детально все разъяснил,
и отмечают: Оттаву надо было заранее предупредить об ударе.///
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§ arman_kst
Re: Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иран должен был запретить полеты, когда начали стрелять
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§ alex_60
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Иран должен был запретить полеты, когда начали стрелять


основания? на территории Ирана военных действий не велось.

[Исправлено: alex_60, 11.01.2020 - 13:59]
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