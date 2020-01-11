Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит", - говорится в заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией IRIB.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф принес извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", - заявил министр.

Украинский самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности Ирана, связанной с возможным ответом США на удары по базам в Ираке, говорится в заявлении ВС Ирана.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ранее отвергали такую возможность.

Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.