pro100tak Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой... #66





(Полноправные пользователи) Сообщений: 427

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:23 Конечно, гордиться такими зарплатами можно. Но можно БЫЛО БЫ. Уровень доходной части бюджета не позволяет же вроде? Чиновников у нас раз в 10 больше, чем в развитых и развивающихся странах. Примерного соотношения между самой высокой и самой низкой ЗП на госсллужбе примерно раз в 8 у нас тоже нет (чуть не в 20 раз). Не в этом ли кроется одна из основных причин стремления молодежи на госслужбу, в чиновники, погонщики - там или взятки, или раболепство (меня заметят и будут повышать), и вдруг там выпадет счастливый билет как в лотерее? А этому чиновнику не мешало бы срочно исправиться, чтобы не получился из него патамушта

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavu-departamenta-dobroporyadochnosti-obvinili-vo-lji-386986/

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-departamenta-dobroporyadochnosti-nazval-svoyu-zarplatu-386956/