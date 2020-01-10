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elektron
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10.01.20 19:40
abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Цитата-//что либо утверждать и предполагать// За точность не ручаюсь истории но смысл был,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание,заработал сам,дай заработать и...
10.01.20 19:21
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Животину кормить надо. Поэтому сначала пшеничка и всякая другая растишка.
10.01.20 19:20
elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron: сли соседи хотели свой и через фирму ставит Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
10.01.20 19:17
КГСПС
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maxsaf: Нужно же быть идеологически правильным Не лапша, а лагман.
10.01.20 19:08
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"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге

10 января 2020, 12:24 |  Государство

По мнению главы департамента добропорядочности, отпускные в три миллиона считаются достойной платой для чиновников.

Фото: zakon.kz

Директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев высказал свое мнение о заработной плате чиновников в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге главу департамента попросили прокомментировать активно обсуждаемый в социальных сетях вопрос, что вице-министру сельского хозяйства начислили три миллиона тенге отпускных.

В свою очередь Данияр Сабирбаев ответил, что государственные служащие не должны ходить с протянутой рукой и работать на низкую заработную плату.

- Что касается заработной платы вице-министра. Если честно, я считаю, что государственный служащий не должны ходить с протянутой рукой и работать на низкую заработную плату. Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение. Мы рады с одной стороны, что министерство сельского хозяйства может себе позволить такие зарплаты выплачивать, — сказал Сабирбаев.

Он добавил, что ответственность вице-министра, уровень значимости такой должности для организации такая оплата за труд считается достойной.

- Конечно, наше большое желание, чтобы государственные служащие, правоохранительный блок и армия соответствующе финансировалось и оплачивалось. Это достойная заработная плата. Есть такое мнение, что дешевый государственный аппарат, дорого обходиться народу. Поэтому здесь, конечно же, хотелось бы, чтобы государственные служащие получали достойную заработную плату и не думали о других вопросах. Потому что достойная заработная плата один из базисов противодействия коррупции. Почему вы считаете, что госслужащие должны получать меньше?, — объяснил Сабирбаев.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//вице-министру сельского хозяйства начислили три миллиона тенге отпускных.//
//министерство сельского хозяйства может себе позволить такие зарплаты выплачивать//

наглость не знает границ. горизонты попутал.
это министерство вообще что делает?
если отпускные у него 8 штук,
то и получает он не меньше в месяц.

[Исправлено: alex_60, 10.01.2020 - 12:32]
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§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//если отпускные у него 8 штук//


Это вы в какой валюте считаете?)
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§ alex_60
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это вы в какой валюте считаете?)


3000000/8=375
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§ сайлау курманов
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3406
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда и врачам и учителям делайте такую зарплату, вы что особые? Они ещё возмущаются, а какая отдача от вас,
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§ Гога
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1948
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть такое мнение,
---- Хотелось бы узнать - ЧЬЕ мнение ?? 8-)
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§ alex_60
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///я считаю, что государственный служащий не должны ходить с протянутой рукой и работать на низкую заработную плату.//

а, что ,кто-то видел с протянутой рукой?
госслужащих?
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§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тогда и врачам и учителям делайте такую зарплату//




Вот что что но нашим врачам и учителям грех жаловаться вот честно) знакомый терапевт в районе под 300-350 получает,знакомая молодая учительница ИЗО и что-то там для девочек вместо труда сейчас (год как устроилась) так как у нее много часов и классное руководство под 130 где-то) стремится надо к повышению конечно но не бедствуют учителя и врачи)

[Исправлено: abaika95, 10.01.2020 - 12:46]
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§ yudjin
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6338
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.01.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
департамента добропорядочности

а министерство волшебства и фантазии уже придумали?

Цитата:
Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение.

какие громкие слова, ах как кружится голова...
А то, что благодаря мудрой политики похерено всё сельское хозяйство, села и аулы в полной ж...е, нищенские зарплаты у тружеников села и неспособность прокормить свой народ... этим Сабирбаев не гордится?

Создали из Астаны бездонную прорву из чиновников с непомерными и необоснованными зарплатами ради красивой жизни, половина города в которой - это прислуга и обслуга этих чиновников.
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§ alex_60
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да , все люди в стране не должны ходить с протянутой рукой.
и работать "на низкую" заработную плату.
получали достойную заработную плату и не думали о других вопросах.
всем по три миллиона .
казна не опустеет.
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§ abaika95
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//то, что благодаря мудрой политики похерено всё сельское хозяйство, села и аулы в полной ж...е, нищенские зарплаты у тружеников села//



Юджину наверно виднее с сельчанами каждый день встречается,разговаривает может даже что-то у них покупает)

Но по своему опыту общения с сельчанами и их молодыми сынками кои из города не вылазят и родительские деньги просаживают вижу что бедствуют на селе только те кто работает хреново,кто пашет,двигается у того и деньги есть и машины покупают и на квартиру детям и на учебу в универе есть...


Ну во всяком случае таких видел
Юджин наверно общается с теми кто победнее
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* maxsaf
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Хотелось бы узнать - ЧЬЕ мнение ??

Вице-министра сельского хозяйства ))
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* Victor Yang
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так как у нее много часов и классное руководство под 130 где-то

Вот именно - "много часов". А их не должно быть много - их должно быть нормально, чтобы и на личную жизнь хватало. Да и 130 - это не очень много.
Цитата:
abaika95:
знакомый терапевт в районе под 300-350 получает

Опять же - какая нагрузка?
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§ alex_60
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже смеется над народом.
улыбочка на лице.
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* maxsaf
Re: "Государственный служащий не должен ходить с протянутой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а министерство волшебства и фантазии уже придумали?

Ну как такое читать без улыбки? )) Новости из КЗ - всегда море позитива и заряд бодрости на весь день ))
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§ Я
"Государственный служащий не должен ходить с протянутой рукой" - Антикоррупционная служба прокомментировала отпускные в три миллиона тенге
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
по своему опыту общения

А опытом работы на селе поделиться не хотите ?
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