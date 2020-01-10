Цитата: Абайка95:

Вы себя слышите и видите что пишите?) Логика работает же всё-таки айтишник?) Какие проблемки какие проблемищи?) Две новости одна о открытии центра другая о чиновнике и его отпускных) в чем проблема первой новости и в чем второй?)

Я просто так думал, но вы же все обьяснили, там интереснее чем тут, был неправ ))



[Исправлено: maxsaf, 10.01.2020 - 13:34]