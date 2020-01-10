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§ NG.kz
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На техническое оснащение нового регионального «Smart-центра» КГУ им. Байтурсынова выделил около 150 млн тенге. Дополнительно на косметический ремонт здания - 50 млн. В планах - потратить на оборудование хаба ещё 250 млн тенге.
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§ maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4855
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абайка95:
Вы себя слышите и видите что пишите?) Логика работает же всё-таки айтишник?) Какие проблемки какие проблемищи?) Две новости одна о открытии центра другая о чиновнике и его отпускных) в чем проблема первой новости и в чем второй?)

Я просто так думал, но вы же все обьяснили, там интереснее чем тут, был неправ ))

[Исправлено: maxsaf, 10.01.2020 - 13:34]
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§ abaika95
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2606
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//просто так думал, но вы же все обьяснили, там интереснее чем тут, был неправ /



Тут нечего обьеснять пока не будет инфы по запросу) а там разговор про врачей и учителей (моя больная тема потомучто в чем-то я им завидую) вот и общаемся) ой ой секунду,мне методичку скинули с вами в ветке про стоматологов поболтать) ну что ж...
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§ Yorik
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 845
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 10.01.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто в курсе, в районе телецентра был кружок "юный техник" или что-то типа того, он жив еще?

Гугл в курсе.
Городская школа технического творчества
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§ maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4855
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Спасибо. На сайте все ясно и понятно, чем занимаются. Интересно, у смарт-центра есть свой вебсайт?
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§ КГСПС
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Нужно же быть идеологически правильным Не лапша, а лагман.
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§ КГСПС
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.01.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Животину кормить надо. Поэтому сначала пшеничка и всякая другая растишка.
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§ Гога
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1959
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.01.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
идиологически[/quote----это какая - то новая разработка??Или все-таки **идЕологически**?? :-o
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