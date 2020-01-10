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maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Байтурсынова выделил около 150 млн тенге. Дополнительно на косметический ремонт здания - 50 млн. В планах - потратить на оборудование хаба ещё 250 млн тенге. А мне сначала показалось -...
10.01.20 10:23
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Сколько потребовалось на отдел образования - коммерческая тайна Сталкер, тут без вас ну никак :lol:
10.01.20 10:22
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Несмотря на то, что сейчас у них каникулы, несколько десятков учащихся в этот день усиленно занимались за компьютерами и рассматривали роботов. Правда, как только высокий гость покидал кабинет, они...
10.01.20 10:19
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
До создания хаба в этом здании была основная библиотека КГУ Только Серому Волку не говорите ))
10.01.20 10:17
Kairat stayer
Конфликт США и Ирана!!!
Рудничанин: Есть мнения: Цена на нефть дойдет до 100-120 долларов за баррель... На мой взгляд пока никто точно предсказать не может, мировые цены на нефть могут снизиться, сейчас явных монополистов...
10.01.20 09:26
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Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

10 января 2020, 09:59 |  Общество

На техническое оснащение нового регионального «Smart-центра» КГУ им. Байтурсынова выделил около 150 млн тенге. Дополнительно на косметический ремонт здания - 50 млн. В планах - потратить на оборудование хаба ещё 250 млн тенге.


Пользоваться услугами образовательного центра разрешат всем студентам и школьникам Костаная. Об этом сообщила ректор КГУ Алма ДОЩАНОВА 9 декабря на ознакомительной экскурсии для акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.


- Инициатива создания цифрового хаба принадлежит главе региона, он озвучил её в 2018 году, университет её поддержал, - рассказал «НГ» руководитель регионального «Smart-центра» Алмабек НУГМАНОВ. – В 2019 году наш центр стал более многофункциональным, произошёл ребрендинг и теперь мы называемся региональным смарт-центром. Здесь проводятся исследования, которые мы потом будем внедрять в производство. Есть оборудование, связанное с IT-направлением, робототехникой, 3D-моделированием, прикладными биотехнологиями. У нас создана полностью оборудованная комплексная лаборатория, которая включает в себя несколько направлений. Есть предприятия на базе нашего хаба, которые уже работают с реальным производством. Их разработки представлены на рынке Костанайской области.

До создания хаба в этом здании была основная библиотека КГУ. Часть книжного фонда осталась на первом этаже и в книгохранилище, остальное передали в библиотеки в учебных корпусах.

Некоторые новые технологии университет закупил, другие подарили иностранные университеты и компании. Например, учебную модель рабочих органов посевных комплексов прислали из Канады.


Презентация хаба для акима области началась с доски с портретами выпускников КГУ, которыми гордится вуз. Среди них политики, общественные деятели, полицейские. Как отметила Алма Дощанова, холл украшают искуственные тюльпаны. Цветы, как оказалось, идиологически правильные – о них говорится в программной статье Елбасы «Семь граней Великой степи».

Ещё одной приметой правильного воспитания в КГУ стали студенты. Несмотря на то, что сейчас у них каникулы, несколько десятков учащихся в этот день усиленно занимались за компьютерами и рассматривали роботов. Правда, как только высокий гость покидал кабинет, они находили что-то важное в своих телефонах.

Аким области внимательно осмотрел каждую лабораторию, задавал много вопросов и интересовался - как это будет реализовано на практике.

- Вы же со мной ездили в Набережные Челны, - обратился к ректору Архимед Мухамбетов. – Видели, какое там оборудование, к этому надо стремиться. Они для КамАЗов готовят специалистов, а мы будем готовить для своих предприятий автопрома. Мы готовы вас в этом поддержать. Сейчас у нас стоит задача - оптимизировать колледжи, где наименьшая загрузка. И направлять на подготовку специалистов под нужды машиностроения. У нас будет создан большой кластер, нам нужны такие кадры. Я хотел определить наши стартовые позиции - с чего мы можем начать.

Одну из лабораторий регионального «Smart-центра» занимает уже действующее на рынке предприятие - ТОО «Экосервис-2019», заключившее с КГУ меморандум о сотрудничестве. Акиму области они представили проект «Цифровое энергосбережение», который должен модернизировать и впоследствии обслуживать систему энергоэффективности. С помощью своего оборудования ТОО может отслеживать энергопотери и температуру внутри здания.

- Нужно взять школу и посмотреть, как этот проект поможет нам сэкономить, - отметил Мухамбетов. - Если проект готов, нужно его внедрять. Если необходимы доработки, нужно подождать.

Пока проект реализовали в здании отдела образования Костаная. Но пояснить, в какую сумму он обойдётся акимату Костаная, чтобы внедрить проект во всех организациях, которые содержатся за счет городского бюджета, авторы не смогли. Сколько потребовалось на отдел образования - коммерческая тайна, а к остальным объектам нужен индивидуальный подход. В одном они уверены - проект должен выходить на самоокупаемость в течение 2 лет.

Аким области предложил представить проект в акимат. Если получится доказать его жизнеспособность, начнут внедрять в школах.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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* maxsaf
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
До создания хаба в этом здании была основная библиотека КГУ

Только Серому Волку не говорите ))
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* maxsaf
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Несмотря на то, что сейчас у них каникулы, несколько десятков учащихся в этот день усиленно занимались за компьютерами и рассматривали роботов. Правда, как только высокий гость покидал кабинет, они находили что-то важное в своих телефонах.

Упс. Опять лапша? ))
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* maxsaf
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сколько потребовалось на отдел образования - коммерческая тайна

Сталкер, тут без вас ну никак :lol:
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* maxsaf
Re: Разработки, которым мы научились - образовательный...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Байтурсынова выделил около 150 млн тенге. Дополнительно на косметический ремонт здания - 50 млн. В планах - потратить на оборудование хаба ещё 250 млн тенге.

А мне сначала показалось - космический.))
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