Цитата: maxsaf:

качет тобылица верхом на кобылице, Встречает по пути печальные все лица. Стали горожанами - никто не веселится, Сельские урежут - ну как не разозлиться? Но зато в экстазе бьются ономасты - Станут зеленее в листьях хлоропласты. Речка поделилась названием с городком, А у местных жителей подходит к горлу ком. Говорят, налоги будут поднимать - С языка слетает то "мать", то "перемать" Времена веселые у них когда-то были: То было в Затобольске, а как будет в Тобыле?

Не так надо! Надо так:



Скачет

тобылица

Верхом

на кобылице....



ну и так далее - как у Маяковского.