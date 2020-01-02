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§ NG.kz
Новый город появился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37724
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
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§ Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12354
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.01.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
качет тобылица верхом на кобылице, Встречает по пути печальные все лица. Стали горожанами - никто не веселится, Сельские урежут - ну как не разозлиться? Но зато в экстазе бьются ономасты - Станут зеленее в листьях хлоропласты. Речка поделилась названием с городком, А у местных жителей подходит к горлу ком. Говорят, налоги будут поднимать - С языка слетает то "мать", то "перемать" Времена веселые у них когда-то были: То было в Затобольске, а как будет в Тобыле?

Не так надо! Надо так:

Скачет
тобылица
Верхом
на кобылице....

ну и так далее - как у Маяковского.
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* abaika95
Новый город появился в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2506
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Времена веселые у них когда-то были:То было в Затобольске, а как будет в Тобыле?//



Уже актуальней) но приемственность нет,мол были мы Самодурцы потом Затобыльцы а сейчас горожане и что уж Тобыльцы!) Дальше можно и про налоги и все все все)
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4762
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ну а в чем вопрос, напишите свое, в стиле Маяковского, а мы поучимся ))
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4762
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Уже актуальней) но приемственность нет

Я ни на что не претендую, так сойдет ))
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§ таноми52
Re: Новый город появился в Костанайской области
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.01.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
так сойдет



Когда-то была такая популярная прихватка:"Сойдёт для сельской местности" :-) ;-)
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§ maxsaf
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4762
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Сошло для сельской местности, сойдет и для городской ))
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