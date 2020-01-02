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yudjin
Новый город появился в Костанайской области
Праздничная новогодняя открытка для всех тобылов и тобылок: b.radikal.ru
02.01.20 22:45
Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
maxsaf: Для чего? Однородная масса - меньше разногласий, проще управлять. Кстати, вот можно почитать тех кто доволен переименованием:www.instagram.com Там ещё в комментариях пара чиновников...
02.01.20 22:37
yudjin
Новый город появился в Костанайской области
"Весёлый картинки" по теме: для настроения Vit-а: b.radikal.ru Тобылянские зарисовки: a.radikal.ru d.radikal.ru d.radikal.ru На смену Тагиииил, приходит Тобыыыл: c.radikal.ru
02.01.20 22:33
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Мда уж,как будто мы слепые,а канадец-тифлокомментатор. Фото показывай-сами ваше шикарно заценим.
02.01.20 22:27
Vit
Новый город появился в Костанайской области
Аксакал затобольска это мой дед. Его брат. Посмотрел фото на мероприятии, сидят 10 не кому неизвестных типов. Кто они такие? Непонятно. Я внук деда. Считаю этих,голосовальщиков что они мошенники,...
02.01.20 22:16
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Новый город появился в Костанайской области

2 января 2020, 17:04 |  Государство

Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.

Отныне Затобольск переименован в Тобыл.

Указ вступил в действие с момента его опубликования. 

Еще в марте 2018 года местное сообщество проголосовало за переименование. Собрание в ДК "Золотой колос" проходило очень бурно. Все желающие принять участие в обсуждении не смогли попасть в зал.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8753
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А президент в курсе что в затобольске больше половины коренных жителей которые построили домики себе сами. По разному, у кого деды, у кого отцы.и что они не очень рады переименованию. Десять не понятных онамастов продвинули эту тему. Первое лицо не знает историю. Печально. Идёт на поводу онамастов-нациков.
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§ лимон
Re: Новый город появился в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.01.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
указы подписывают по выходным?
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* yudjin
Re: Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6312
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Что это ты так опечалился, даже согласился уже никуда не ехать и меня отговаривать. Ну как тебе сюрпрайз от нового президента?
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8753
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Честно. Шок. Не ожидал. Думал он все таки не пойдёт на это. Печально.
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* drakon
Re: Новый город появился в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Думал он все таки не пойдёт на это.

Виталик, тебе то какая - печаль?... :lol: :oops: :-P
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* Victor Yang
Re: Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12325
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще в марте 2018 года местное сообщество проголосовало за переименование.

Как-то некорректно построена фраза. Не "сообщество", а местный представительный орган власти (Маслихат). Сообщество, если бы его слушали, могло проголосовать очень даже против.
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§ arman_kst
Re: Новый город появился в Костанайской области
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город Затобольск 😄
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§ Vit
Новый город появился в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8753
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Перевариваю. Мой дед дом построил там. Я все детство провел в его дворе. И мой президент только что плюнул в меня, в моего деда Ведясь и слушая каких то мутных онамастов. Собаки вы позорные онамасты.
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* Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12325
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно, подобные новости добивают червячок сомнения по поводу переезда. Не могу я принять ни проспект Назарбаева на месте улицы Гагарина, ни улицу Гагарина на месте Гвардейской, ни Т-дик на месте Тарана, ни Тобыл. Из последних переименований безболезненно только улица Доненбаевой была.
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* drakon
Re: Новый город появился в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.

Интересно, а когда Кустанайский район,
переименовали в КОстанайский? Кто - помнит?...
:lol:
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§ Добринцофф
Новый город появился в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6894
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.01.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну как тебе сюрпрайз от нового президента?

Надо отдать должное Токаеву,не стал людям настроение перед праздником портить,объявил сразу после.
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* drakon
Re: Новый город появился в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.01.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже и в Википедии - изменили,
на Тобыл. Шустро... :lol: :oops: ;-)
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§ Добринцофф
Новый город появился в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6894
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.01.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так и не понял зачем плодить какие то непонятные города,ну если прям ЗТБ выросла из деревни до города, то сделайте её микрорайоном Кустаная.
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* yudjin
Новый город появился в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6312
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.01.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Наверное тогда же , когда и область с городом... по-моему в июле 1997.
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* Victor Yang
Новый город появился в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12325
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Тенгри под этой новостью бесстыдно пропускают комментарии следующего содержания:

2020-01-02 16:56:26 Антикоррупционер
*Комментарий на Тенгри удалён - удалю и я. Скрин не сделал - доказательств нет. *


Оралов Едиге+3 2020-01-02 17:08:35 Граждане, которые против переименовании Заткнитесь пожалуйста!! Это КАЗАХстан, следовательно все должно быть на казахском!! Наши предки умирали не для того чтобы их земли называли на чужом языке!! В Казахстане город Павлодар и Петропавловск бред какой то!! В России такое не допустили бы!! Всем мира и добра!! Қазақстан алға!!

Второй комментарий тоже удалён.
[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 19:12]

[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2020 - 21:09]
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25 % 25.7%
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
23 % 23.9%
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
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