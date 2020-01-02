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Новый город появился в Костанайской области
2 января 2020, 17:04 | Государство
Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.
Отныне Затобольск переименован в Тобыл.
Указ вступил в действие с момента его опубликования.
Еще в марте 2018 года местное сообщество проголосовало за переименование. Собрание в ДК "Золотой колос" проходило очень бурно. Все желающие принять участие в обсуждении не смогли попасть в зал.
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