Новый город появился в Костанайской области

Президент Казахстана подписал первый в 2020 году указ об отнесении поселка Затобольск - райцентра Костанайского района - к категории городов районного значения и его переименовании.

Отныне Затобольск переименован в Тобыл.

Указ вступил в действие с момента его опубликования.

Еще в марте 2018 года местное сообщество проголосовало за переименование. Собрание в ДК "Золотой колос" проходило очень бурно. Все желающие принять участие в обсуждении не смогли попасть в зал.