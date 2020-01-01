ACROS Re: Yudjin: Праздничное лицемерие #139





(Полноправные пользователи) Сообщений: 110

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:48 В суд, только в суд. Если бы меня это действительно задело. Но, меня это НЕ ЗАДЕВАЕТ, мне комфортно и с табличками ( даже если они и четырежды на русском) и без табличек. Если Вас это задевает,( только на госязыке) и связи с этим Вы чувствуете себя ущемлённым в правах на информацию, то в суд только в ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СУД. Почему только в суд? Любой госчиновник-бюрократ задурит Вам голову со своими пространными и развёрнутыми отписками, тем более Вы НЕ ЮРИСТ и в Законах не разбираетесь. Понимая что Вы не турецкий поданный,и в Законах ни бельмес и тем более НЕ ЮРИСТ, для Вас справка: в суд за разьяснениями ( как Вы изволили написать) НЕ ОБРАЩАЮТЬСЯ, судья это вам не ЮРИСТКОНСУЛЬТАНТ, в суд подают только ИСКИ. За разьяснениями я Вам посоветовал бы обратиться в ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию