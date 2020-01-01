|Цитата:
ACROS:
Если считаете это НАРУШЕНИЕМ "Закона о языках" подайте в суд, какие пробле
Понимаю, ВЫ не юрист, в Законах не разбираетесь. Чуть-что, сразу в суд, за разъяснением...
Цитата:
ACROS:
Фсё правильно. Чиновники - это те же самые люди что и мы с вами, им свойственно ошибаться.
Ну только удивительно, что они постоянно ошибаются в сторону госязыка. Ни разу не видел, чтобы они ошиблись в сторону других языков.
Вы бы сами, как бы, считали бы нарушением, если бы таблички четырежды были на русском, и не разу на госязыке? Понимаю, что ВЫ НЕ ЮРИСТ, но все же ваше мнение?
Тьфу опять капслок клинит...