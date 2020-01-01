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§ NG.kz
Yudjin: Праздничное лицемерие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…
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§ abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ты за громкими лозунгами упускаешь факты.//



Ну если уже на столько все пошло) давайте будем проверять должностные лица на предмет знания двух языков?) да даже не должностные а просто сферу обслуживания) обращусь я в парикмахерскую на гос языке что мне в половине таких парикмахерских ответят?)



И при том мы упускаем из виду одну бытовую деталь,кто-нибудь хоть раз видел объявление сдам квартиру семейной паре только монголоидной/кавказской внешности,славянам не беспокоить?)))

Я не видел)

А вот такое: сдам комнату студентам только славянам) вот что это?)


Так что таблички это ещё не самое главное)
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§ abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя спорить не буду,таблички факт


Нужно обращаться в соответствующие органы кого задело данное решение по табличкам,пусть разъяснят )
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* drakon
Yudjin: Праздничное лицемерие
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18234
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.01.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вот такое: сдам комнату студентам только славянам) вот что это?)

Это - частное объявление.О сдаче своего доиа,
буду писать на немецком... :lol: :lol:
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§ Coopidon
Yudjin: Праздничное лицемерие
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.01.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Если считаете это НАРУШЕНИЕМ "Закона о языках" подайте в суд, какие пробле

Понимаю, ВЫ не юрист, в Законах не разбираетесь. Чуть-что, сразу в суд, за разъяснением...
Цитата:
ACROS:
Фсё правильно. Чиновники - это те же самые люди что и мы с вами, им свойственно ошибаться.

Ну только удивительно, что они постоянно ошибаются в сторону госязыка. Ни разу не видел, чтобы они ошиблись в сторону других языков.
Вы бы сами, как бы, считали бы нарушением, если бы таблички четырежды были на русском, и не разу на госязыке? Понимаю, что ВЫ НЕ ЮРИСТ, но все же ваше мнение?
:-o
Тьфу опять капслок клинит...
:-o
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§ ACROS
Re: Yudjin: Праздничное лицемерие
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суд, только в суд. Если бы меня это действительно задело. Но, меня это НЕ ЗАДЕВАЕТ, мне комфортно и с табличками ( даже если они и четырежды на русском) и без табличек. Если Вас это задевает,( только на госязыке) и связи с этим Вы чувствуете себя ущемлённым в правах на информацию, то в суд только в ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СУД. Почему только в суд? Любой госчиновник-бюрократ задурит Вам голову со своими пространными и развёрнутыми отписками, тем более Вы НЕ ЮРИСТ и в Законах не разбираетесь. Понимая что Вы не турецкий поданный,и в Законах ни бельмес и тем более НЕ ЮРИСТ, для Вас справка: в суд за разьяснениями ( как Вы изволили написать) НЕ ОБРАЩАЮТЬСЯ, судья это вам не ЮРИСТКОНСУЛЬТАНТ, в суд подают только ИСКИ. За разьяснениями я Вам посоветовал бы обратиться в ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию
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