Yudjin: Праздничное лицемерие

Празднование Нового года стало всенародным, поскольку за много лет обросло традициями, атрибутами, событиями и впечатлениями. Ведь детская вера в новогоднее волшебство и взрослая надежда на лучшее, которую мы вкладываем в желания и мечты, загадываемые в полночь, так удивительны и оптимистичны.

Добрый, аполитичный и сближающий всех людей праздник стал занимать всё больше места в жизни каждого. И наряженные ёлки стали появляться в торговых центрах гораздо раньше, и приятная предпраздничная суета при выборе подарков для близких и друзей начинается уже в первых числах декабря. А планы на школьные утренники и корпоративы - и того раньше. Но, как оказалось, не всем это по нраву…

Пролистывая ленту в Инстаграм, среди множества всякой всячины вижу что-то необычное – видеоролики и снимки о том, как в паре-тройке наших тёмных и по-зимнему безлюдных костанайских дворов жители творят праздничную атмосферу своими руками: строят ледяные горки, ставят ёлки, украшают яркими гирляндами. Дело хлопотное, с вложением времени, сил и средств и зависящее, в том числе от погоды и даже наличия снега. Это ли не чудо - повод порадоваться и сказать спасибо от всех разрумяненных на морозе детей, которых оторвали от мониторов и привели покататься на редкой для наших дворов горке. Что и демонстрируют тысячи лайков и сотни комментариев под этими сообщениями.

Но есть среди них и другие. Приведу несколько мнений из тех, что стали в последнее время появляться на разных ресурсах. Орфография и пунктуация сохранены.

abenov_85: Вообще-то надо украшать после 20 декабря, а так красиво молодцы. …16 декабря день независимости этот день не только государственный праздник но день скорби павшим в этот день по этому принято украшать после 20 числа

azamat.azamat.m: не наш праздник не наш новый год объявляю флешмоб на уничтожение этих елок

ermek_tolendiuly_: Каждый уважающий себя казах не должен до 16 декабря украшать или ставить елку и тд. Это день траура по погибшим 1986 году. Проклятый совок.

Мне интересно - какими нормами, законами и приказами регламентируется подготовка к празднику? На каком основании людям, работающих на голом энтузиазме и на свои личные средства, некто будет указывать, когда делать добрые дела и создавать настроение для окружающих?

И подозреваю, что указание всё же есть. Ведь не зря на страницах одной из местных газет аким Костаная Кайрат Ахметов на вопрос о подготовке города к новогодним праздникам, отвечает: «Ең алдымен – Тәуелсіздік, жаңа-жыл кейін…» («Сначала - Независимость, потом – новый год…»). Хотелось бы уточнить - это новые приоритеты в государственных праздниках и новая политика, либо эти слова касаются только очевидной календарной последовательности? Но вот только за четыре выходных дня, когда мы отмечали День независимости, в Костанае не состоялось ни одно культурно-массовое мероприятие на площади или в учреждении культуры. И даже зажжение главной ёлки области провели в рабочий день, хотя в выходной для горожан было бы намного удобней.

И я больше чем уверен, что все цитированные выше люди, не приложившие не грамма сил для предновогодней доброты, поставят новогоднюю ёлку у себя дома, отведут ребенка на утренник, с ним же лихо прокатятся на горке, наконец, сядут за новогодний стол, чтобы в полночь загадать желание. И как хотелось бы, чтобы в ряду наших общечеловеческих и личных желаний оказалось особенное - поменьше лицемерия в наступившем году!

С Новым годом, жители Костаная!