Серый волк Re: Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в... #2





(Пользователи) Сообщений: 11013

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 13:31 Осталось только получить комментарий фирмы - извозчика.

Владельца этого умирающего на пенсии Мерина.



Заранее отвечу.

Потому что это до предельного состояния убитейшая трасса.

Которую ремонтируют только в вонючих бумажках перекладывая деньги в карманы.

Несколько лет назад прокатился из Кустаная в Петропавловск во время дождя.

Там ямины были с половину колеса КАМАЗа глубиной за бывшим райцентром Ленинским в сторону Троебратного. Залитые водой и неизвестно какой глубины каждая следующая из разбитой дороги. Ехали со скоростью пешехода так как КАМАЗЫ там не раз колеса оставляли в ямах.

Троебратное кстати к Кустанайской области относится. но местные жители говорили, что давно нет туда дороги, и ездят в Петропавловск или Россию если нужно в город. Больницу или за покупками.



Владелец конечно нарушил правило выпустив автобус на эти останки дороги с лысой резиной.

Но никто туда новый автобус не пустит, который ушатать можно за пару неудачных рейсов по такой дороге.

Еще вообще то в гололёд есть нормативы по обработке проезжей части.

Особенно тщательно дорожное полотно должно обрабатываться в местах автобусных остановок и перекрестках.

Но украсть по всей видимости деньги - святая традиция чиновников.

Именно из коррупционного бедлама потом и получаются как следствие автобусы с лысой резиной и всё остальное.

Хорошо что не перевернулись.

А сдуть на зауженной обледенелой дороге с профилем горбом и с которой украли деньги на обработку в гололед, могло любой автобус с самой новой резиной.