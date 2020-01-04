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§ NG.kz
Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в кювет в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37685
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ТОО "Казахавтодор" прокомментировали происшествие на трассе в Узункольском районе, когда пассажирский автобус сполз в кювет. Из-за чего пассажиры три часа провели на морозе.
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§ Я
Re: Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.01.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автобус Твытянуть
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§ Серый волк
Re: Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11013
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось только получить комментарий фирмы - извозчика.
Владельца этого умирающего на пенсии Мерина.
:lol:
Заранее отвечу.
Потому что это до предельного состояния убитейшая трасса.
Которую ремонтируют только в вонючих бумажках перекладывая деньги в карманы.
Несколько лет назад прокатился из Кустаная в Петропавловск во время дождя.
Там ямины были с половину колеса КАМАЗа глубиной за бывшим райцентром Ленинским в сторону Троебратного. Залитые водой и неизвестно какой глубины каждая следующая из разбитой дороги. Ехали со скоростью пешехода так как КАМАЗЫ там не раз колеса оставляли в ямах.
Троебратное кстати к Кустанайской области относится. но местные жители говорили, что давно нет туда дороги, и ездят в Петропавловск или Россию если нужно в город. Больницу или за покупками.

Владелец конечно нарушил правило выпустив автобус на эти останки дороги с лысой резиной.
Но никто туда новый автобус не пустит, который ушатать можно за пару неудачных рейсов по такой дороге.
Еще вообще то в гололёд есть нормативы по обработке проезжей части.
Особенно тщательно дорожное полотно должно обрабатываться в местах автобусных остановок и перекрестках.
Но украсть по всей видимости деньги - святая традиция чиновников.
Именно из коррупционного бедлама потом и получаются как следствие автобусы с лысой резиной и всё остальное.
Хорошо что не перевернулись.
А сдуть на зауженной обледенелой дороге с профилем горбом и с которой украли деньги на обработку в гололед, могло любой автобус с самой новой резиной.
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§ seroff
Re: Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 04.01.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во первых резко газанул чтобы тронуться,а во вторых согласен с Волком трасса гавно и не кому до неё дела нет только бумажный отчёт оседающий в карманах местных божков
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§ лимон
Re: Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1197
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.01.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[url=В результате автобус был доставлен в ближайший пункт обогрева Узункольского ДЭП ДЭУ-54 . Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37252]

а надо было его сразу на штрафстоянку доставить или порвать пополам шнекоротором и КамАЗом в назидание другим любителям лысой резины
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