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Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в кювет в Костанайской области
4 января 2020, 12:34 | Происшествия
В ТОО "Казахавтодор" прокомментировали происшествие на трассе в Узункольском районе, когда пассажирский автобус сполз в кювет. Из-за чего пассажиры три часа провели на морозе.
На фото, предоставленном организацией, видны "лысые" шины из-за которых, автобус, едва начав движение, сполз в сторону кювета.
Пассажиров отправили попутным транспортом, а вот автобус вытянуть из кювета не получилось. Шнекоротор и КамАЗ пробивали дорогу и тащили автобус по степи.
В результате автобус был доставлен в ближайший пункт обогрева Узункольского ДЭП ДЭУ-54 .
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
а ещё я бы подал в суд на тех кто должен следить за состоянием дорог от ДПС до обл.акимата это полностью их вина .колеи даже в городе есть ,а на трассе это вообще смерть.
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
точно будте осторожны снег весной стает ,а до той поры дома сидите у вас же не акиматовские джипы
Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в кювет в Костанайской области
во первых резко газанул чтобы тронуться,а во вторых согласен с Волком трасса гавно и не кому до неё дела нет только бумажный отчёт оседающий в карманах местных божков
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
наехал на колею[/b Сколько ещё народу надо принести в жертву старухе с косой чтоб регулярно чистились дороги, говорят именно наши казахстанские дороги самые плохие во всем мире
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Зоопарк работает без выходных.Тихо сам с собою.// Форумчане делами заняты,салаты доедают,коньяки допивают,заходят на форум пошутить,погутарить,потроллить мирно друг друга А один усердно...