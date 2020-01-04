Форум
seroff
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
а ещё я бы подал в суд на тех кто должен следить за состоянием дорог от ДПС до обл.акимата это полностью их вина .колеи даже в городе есть ,а на трассе это вообще смерть.
04.01.20 15:48
seroff
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
точно будте осторожны снег весной стает ,а до той поры дома сидите у вас же не акиматовские джипы
04.01.20 15:43
seroff
Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в кювет в Костанайской области
во первых резко газанул чтобы тронуться,а во вторых согласен с Волком трасса гавно и не кому до неё дела нет только бумажный отчёт оседающий в карманах местных божков
04.01.20 15:38
сайлау курманов
Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
наехал на колею[/b Сколько ещё народу надо принести в жертву старухе с косой чтоб регулярно чистились дороги, говорят именно наши казахстанские дороги самые плохие во всем мире
04.01.20 15:37
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Зоопарк работает без выходных.Тихо сам с собою.// Форумчане делами заняты,салаты доедают,коньяки допивают,заходят на форум пошутить,погутарить,потроллить мирно друг друга А один усердно...
04.01.20 14:49
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в кювет в Костанайской области

4 января 2020, 12:34 |  Происшествия

В ТОО "Казахавтодор" прокомментировали происшествие на трассе в Узункольском районе, когда пассажирский автобус сполз в кювет. Из-за чего пассажиры три часа провели на морозе.

На фото, предоставленном организацией, видны "лысые" шины из-за которых, автобус, едва начав движение,  сполз в сторону кювета.

Пассажиров отправили попутным транспортом, а вот автобус вытянуть из кювета не получилось. Шнекоротор и КамАЗ пробивали дорогу и тащили автобус по степи.

В результате автобус был доставлен в ближайший пункт обогрева Узункольского ДЭП ДЭУ-54 .
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.01.20 09:25 АвтоЦОНы не будут работать 4 января в Костанайской области
04.01.20 09:02 Снег, ветер, шторм - Какую погоду сегодня обещают синоптики жителям Костанайской области?
04.01.20 08:33 Николай ВОРОНИН: Время никого не ждет!
03.01.20 21:02 Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
03.01.20 15:31 Дачный домик сгорел в Костанае
03.01.20 12:42 Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
03.01.20 11:13 Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2020 году?
03.01.20 10:52 Почему регистрация телефонов не сократила их кражи? Мнение экспертов
03.01.20 00:48 Пассажирский автобус ушел в кювет Костанайской области
02.01.20 17:04 Новый город появился в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Я
Re: Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.01.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автобус Твытянуть
Профайл

§ Серый волк
Re: Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11013
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось только получить комментарий фирмы - извозчика.
Владельца этого умирающего на пенсии Мерина.
:lol:
Заранее отвечу.
Потому что это до предельного состояния убитейшая трасса.
Которую ремонтируют только в вонючих бумажках перекладывая деньги в карманы.
Несколько лет назад прокатился из Кустаная в Петропавловск во время дождя.
Там ямины были с половину колеса КАМАЗа глубиной за бывшим райцентром Ленинским в сторону Троебратного. Залитые водой и неизвестно какой глубины каждая следующая из разбитой дороги. Ехали со скоростью пешехода так как КАМАЗЫ там не раз колеса оставляли в ямах.
Троебратное кстати к Кустанайской области относится. но местные жители говорили, что давно нет туда дороги, и ездят в Петропавловск или Россию если нужно в город. Больницу или за покупками.

Владелец конечно нарушил правило выпустив автобус на эти останки дороги с лысой резиной.
Но никто туда новый автобус не пустит, который ушатать можно за пару неудачных рейсов по такой дороге.
Еще вообще то в гололёд есть нормативы по обработке проезжей части.
Особенно тщательно дорожное полотно должно обрабатываться в местах автобусных остановок и перекрестках.
Но украсть по всей видимости деньги - святая традиция чиновников.
Именно из коррупционного бедлама потом и получаются как следствие автобусы с лысой резиной и всё остальное.
Хорошо что не перевернулись.
А сдуть на зауженной обледенелой дороге с профилем горбом и с которой украли деньги на обработку в гололед, могло любой автобус с самой новой резиной.
Профайл

§ seroff
Re: Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 04.01.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во первых резко газанул чтобы тронуться,а во вторых согласен с Волком трасса гавно и не кому до неё дела нет только бумажный отчёт оседающий в карманах местных божков
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 3
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх