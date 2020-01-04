Установлена причина, по которой пассажирский автобус сполз в кювет в Костанайской области

В ТОО "Казахавтодор" прокомментировали происшествие на трассе в Узункольском районе, когда пассажирский автобус сполз в кювет. Из-за чего пассажиры три часа провели на морозе.

На фото, предоставленном организацией, видны "лысые" шины из-за которых, автобус, едва начав движение, сполз в сторону кювета.

Пассажиров отправили попутным транспортом, а вот автобус вытянуть из кювета не получилось. Шнекоротор и КамАЗ пробивали дорогу и тащили автобус по степи.

В результате автобус был доставлен в ближайший пункт обогрева Узункольского ДЭП ДЭУ-54 .