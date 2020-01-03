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pro100tak
Зачем високосному году еще один день?
maxsaf: maxsaf я тоже pro100 рад видеть здесь хорошего знакомого, почти приятеля. Не могу дать никакие ссылки, память плохая. А 21 запомнилось благодаря блэк джеку 8-) ;-) :-)
03.01.20 05:21
maxsaf
Зачем високосному году еще один день?
pro100tak: Замеры разницы веса человека в момент смерти на 21 грамм показывают, что в его теле живет некая субстанция, такой энергетический сгусток, (в понимании почти всех верующих на Земле вне...
03.01.20 04:51
pro100tak
Зачем високосному году еще один день?
"Мне кажутся дикими все попытки монетизировать благотворительность." Вот здесь я задаюсь одним вопросом. Что такое мера, и есть ли разница с мерилом? Понятие вроде одно и то же. Однако,...
03.01.20 04:42
Добринцофф
Новый город появился в Костанайской области
abaika95: Что вас так возмущает?) Что "самодуровку" городом сделали ? Или точто переименовали ?) #38
03.01.20 01:56
abaika95
Новый город появился в Костанайской области
А самое мне нравится Серуня ещё ничего не сказал) мол наши ономасты такие сякие а "их" ономасты это другое дело) Вот скажите честно) Даже не мне а себе) Что вас так возмущает?) Что...
03.01.20 01:35
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Пассажирский автобус ушел в кювет Костанайской области

3 января 2020, 00:48 |  Происшествия

ДТП произошло 2 января в Узункольском районе. Междугородний автобус, следовавший из Петропавловска в Костанай, сошел с трассы из-за гололеда и только чудом не перевернулся. Об этом "НГ" сообщают читатели.

Произошла авария около села Сатпай. Пассажиров эвакуировали с места происшествия на попутках. Люди по очереди грелись в машинах.

- Только благодаря мастерству водителя никто не пострадал, - сообщает пользователь Кунсулу. - Я хочу поблагодарить всех, кто принимал учстие в спасении пассажиров. В том числе и участкового Суворовского сельского округа.
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Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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