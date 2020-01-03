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Пассажирский автобус ушел в кювет Костанайской области
3 января 2020, 00:48 | Происшествия
ДТП произошло 2 января в Узункольском районе. Междугородний автобус, следовавший из Петропавловска в Костанай, сошел с трассы из-за гололеда и только чудом не перевернулся. Об этом "НГ" сообщают читатели.
Произошла авария около села Сатпай. Пассажиров эвакуировали с места происшествия на попутках. Люди по очереди грелись в машинах.
- Только благодаря мастерству водителя никто не пострадал, - сообщает пользователь Кунсулу. - Я хочу поблагодарить всех, кто принимал учстие в спасении пассажиров. В том числе и участкового Суворовского сельского округа.
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