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§ NG.kz
Зачем високосному году еще один день?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давным-давно, когда Новый год уникально пах апельсинами и разогревшейся у батареи парового отопления сосной, казалось, что все беды, проблемы и неурядицы остаются в прошлом, а под треск парфюмированных свечей и звон бокалов мы вступаем в светлое, ничем не запятнанное будущее.
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§ сайлау курманов
Re: Зачем високосному году еще один день?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3375
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, кто помогает бездомным кошкам и собакам, также заслуживают общего внимания , таковыми у нас есть Валя Каралаш и Ольга Барыкина, попытки создать у нас в Рудном приют для животных по причине безразличия чиновников до сих пор не осуществляется. Но мы не сдаемся
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§ ElleR
Re: Зачем високосному году еще один день?
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 02.01.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Думаю, кто помогает бездомным кошкам и собакам, также заслуживают общего внимания Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37235


Анонинмность таких помощников - обычно благо, так как неадекватов хватает. "Лучше помогите детям больным \ немощным старикам\ бомжам" - стандартный ответ таких двуногих. И, по классике, такие типы обычно вообще никому не помогают, дальше трепа в комментариях дело не идет.
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§ Vit
Re: Зачем високосному году еще один день?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8753
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:

Точно знаю что Добринцофф стабильно помогает. Не афишируя себя. Извини друг, что сказал всем.
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§ Victor Yang
Зачем високосному году еще один день?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12326
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.01.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
попытки создать у нас в Рудном приют для животных по причине безразличия чиновников до сих пор не осуществляется. Но мы не сдаемся

И что чиновники должны сделать? Есть желание - регистрируйте общественное объединение, арендуйте помещение и помогайте. Спонсоров ищите, мотивируйте их рекламой. А "помощь" животным может быть во вред людям. Животное, как минимум, должно быть привито. Вряд ли речь идёт о такой помощи.
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§ Vit
Re: Зачем високосному году еще один день?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8753
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дающим правильно бы знать, что содержание офиса, оплата труда «волонтеров» - все это за их счет.

Призывать этих дающих без смыслено. Они не когда в жизни не помогут в реальности, а лоханутся они любят. Они насыпят мелочь пьяному не задумываясь что на эти деньги лучше бы детям кг апельсинов купить бы. Дадут не понятно кому деньги на улице.
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§ ACROS
Re: Зачем високосному году еще один день?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.01.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Существует культура поведения в обществе, культура поведения в очереди за колбасой, и есть культура проведения благих дел. Есть БЛАГОтворительность; есть меценатство и есть спонсорство. По моему, я так думаю и в этом уверен, в благотворительности и меценатстве дающий хочет остаться, как правило, НЕЗАМЕТНЫМ, делает он это от ДУШИ, не требуя взамен абсалютно НИЧЕГО. А спонсорство - это своеобразная ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. То есть действие требующее отдачи, как минимум рекламы его "добрых дел". Страдают этим, как правило, новоявленные "новые казахи". Принесли ящик сладостей и пару футбольных мячей в свой подведомственный детский сад - масса фотографов и корреспондентов "Костанайских новостей", "Костанай Агро" и "Алау". Помогли бабушке и дедушке, у которых забрали земельные и имущественные паи, сеном и з/отходами - то же самое, купили квартиру своему работнику - вообще труба на весь мир,восстановили разграбленный сельский Дом Культуры - капец, весь мир должен ему ноги и руки целовать. Поэтому НЕГАТИВНО и с чувством СТЫДА и БРЕЗГЛИВОСТИ воспринимаю хвалебные статьи "прикормленных" журналистов о "благих" дел местных предпринимателей. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗМОЛВНЫМ.
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§ maxsaf
Re: Зачем високосному году еще один день?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4685
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.01.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга КолоколоваА как вам нравится благотворительный магазин, вся благотворительность которого в том, что собранные бесплатно вещи... продаются?

Отлично. Если этим занимаются хорошие добрые люди по призванию, а не жулье. Не знаю, как у вас, но в Канаде это достаточно распространенное явление. Во-первых эти магазины реально занимаются благотворительностью, сотни тысяч долларов отдают в медицинские учреждения, детские организации и студентам, особенно тем, которые идут в медицину. Во-вторых там работают бесплатно в основном пенсионеры. Есть и волонтеры, которые например в поиске работы, пока есть свободное время - тоже помогают. Их административные расходы по сравнению с помощью, которую они оказывают - минимальны. Ну и в-третьих: то что они продают - очень помогает людям с небольшим достатком. Таких в Канаде не много - но есть. Хотя есть и прям отличные брендовые вещи с этикетками, часто бывает когда компания типа газпрома закажет гору теплых вещей, пришьет свое название, а через какое-то время - реорганизация, или новый логотип. И они эти теплые совершенно новые вещи сдают бесплатно, а фермерам да трактористам - самое то. Почему бы не купить зимнюю куртку за 5-10$ новую, по ферме ходить? Есть уникальные вещи для коллекционеров, есть просто полезная в хозяйстве утварь.
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§ сайлау курманов
Re: Зачем високосному году еще один день?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3375
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

И что чиновники должны сделать?  и
Как-то я здесь прочитал, что в бюджете заложены деньги именно для помощи бездомным животным. Так вот хочется от этого пирога отломить кусочек, иначе никак этот воз не сдвинется
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* pro100tak
Зачем високосному году еще один день?
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 03.01.20 - 04:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мне кажутся дикими все попытки монетизировать благотворительность."

Вот здесь я задаюсь одним вопросом. Что такое мера, и есть ли разница с мерилом? Понятие вроде одно и то же. Однако, разобраться если в сути - получаются же, по-моему, разные вещи: мера применима к точным наукам (в отношении человека - к соматике), мерило же относится уже к психо-логии,-физике. Есть ли душа у человека, или у него есть только нутро? Разница веса человека в момент смерти на 21 грамм показывает, что в его теле живет некая субстанция, какой-то энергетический сгусток, (в понимании почти всех верующих на Земле вне зависимости от религий - душа). Здесь присутствует как бы мера - весит же 21 грамм, а вот нутро это или душа? Как может стать эта субстанция душой? Сдается мне - душа приобретается, становится такой (по восприятию Всевышнего, Всемирного разума), по деяниям человека (любого, каждого, индивида, в общем) на Земле, насколько справедлива и честна была его жизнь. А без этого эта субстанция останется просто нутром и после физической смерти будет в каком-то шакале, росянке, анаконде или же будет использоваться в качестве дров или... много еще вариантов. В любом случае, основополагающее - справедливость, честность, добропорядочность. Вот некоторые не высказали соболезнования семье и близким С. Абдильдина, а ведь он достоин упокоения в пантеоне (родственники скорее всего сами не захотят). Может, лишний день уже идет-прошел... и кое-кто просто не в курсе оказался...

[Исправлено: pro100tak, 03.01.2020 - 04:52]
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§ maxsaf
Зачем високосному году еще один день?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4685
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 04:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Замеры разницы веса человека в момент смерти на 21 грамм показывают, что в его теле живет некая субстанция, такой энергетический сгусток, (в понимании почти всех верующих на Земле вне зависимости от религий - душа). Здесь присутствует как бы мера - весит же 21 грамм, а вот нутро это или душа?

Вот здесь, как никогда нужна ссылка на википедию, или другой уважаемый источник. Откуда сие творчество? :lol:
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* pro100tak
Зачем високосному году еще один день?
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 03.01.20 - 05:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

я тоже pro100 рад видеть здесь хорошего знакомого, почти приятеля. Не могу дать никакие ссылки, память плохая. А 21 запомнилось благодаря блэк джеку 8-) ;-) :-)
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