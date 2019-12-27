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§ NG.kz
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Днем и вечером до 23.00 31 декабря автобусы будут работать в обычном режиме. Затем у водителей будет 1,5 часовой перерыв. Первые автобусы 1 января выйдут на маршрут в 00:30.
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§ Змея Подколодная
Re: Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Издевательство над водителями. У них семьи что ли нет? Работа у них не суточная, до 23.00, почему они должны выходить, непонятно. Народ до утра колобродить будет, пусть на такси ездят.
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* abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2365
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Издевательство над водителями//


Так доплачивать должны) за выход в праздничные)
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§ Змея Подколодная
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
должны

:lol: :lol: :lol:
Заработают в новогоднюю ночь- исключительно таксисты.
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* abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2365
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Заработают в новогоднюю ночь- исключительно таксисты//



А водители автобусов у нас за бесплатно пахать будут вы думаете?) Вот прям ни копейки не получат за ночную смену?)
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§ Змея Подколодная
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот прям ни копейки не получат

Копейку и получат. А оно им надо? У меня знакомый работает на одном из маршрутов городских, говорит-повезло, будет дома, с семьей. А кому то не повезло, прикиньте. Как Вы думаете, Абайка, водители выходят добровольно или добровольно-принудительно?))) А, Вам по должности не положено писать (произносить) такое сочетание слов- " добровольно-принудительно".
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* abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2365
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Копейку и получат. А оно им надо? У меня знакомый работает на одном из маршрутов городских, говорит-повезло, будет дома, с семьей. А кому то не повезло, прикиньте//


Прикинул) жизнь-боль) если заплатят копейки и не дадут "праздничные" пусть увольняются) зато новый год с семьёй без копейки)



Цитата-//А, Вам по должности не положено писать (произносить) такое сочетание слов- " добровольно-принудительно".//


Да постоянно) добровольно-принудительно,принудительно-добровольно, добронудительно)
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§ Анатолий
Re: Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 27.12.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
abaika95:
А водители автобусов у нас за бесплатно пахать будут вы думаете?) Вот прям ни копейки не получат за ночную смену?)

Цитата:
abaika95:
Так доплачивать должны) за выход в праздничные)

Так кто ж им заплатит? Они же индивидуальные предприниматели.Хоть бы на заправку насобирать,ни один новый год не удавалось вернуть потраченное топливо.Бесплатно работает--значит принудительно.
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§ alex_60
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно не пойму, по автобусам,
Говорят постоянно работают себе в убыток,
Запчасти, топливо.
Чуть ли не возят горожан за свои деньги.
Но ни одна фирма не закралась.
Непонятно.
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* abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2365
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Они же индивидуальные предприниматели.Хоть бы на заправку насобирать,ни один новый год не удавалось вернуть потраченное топливо.Бесплатно работает--значит принудительно.//




Это насколько надо быть плохими буржуями (ИП) чтобы работать бесплатно) либо насколько надо нашим ЖКШникам быть крутыми что заставить либо попросить) наших ИПшников работать бесплатно в новогоднюю ночь на радость горожанам)
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§ Анатолий
Re: Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 27.12.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Но ни одна фирма не закралась.

Фирма то не закрылась.А вот водители Ипешники в налоговой очередь на закрытие на улице.Надоело бесплатно работать.А если не поедешь ночью на Новый год работать-потом фирма перевозчик вообще не выпустит частника на линию.
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§ Анатолий
Re: Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 27.12.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Издевательство над водителями. У них семьи что ли нет? Работа у них не суточная, до 23.00, почему они должны выходить, непонятно. Народ до утра колобродить будет, пусть на такси ездят.

Наверное не просто так написала- НАБОЛЕЛО от кучи денег.
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§ Victor Yang
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12301
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
оно им надо? У меня знакомый работает на одном из маршрутов городских, говорит-повезло, будет дома, с семьей. А кому то не повезло, прикиньте.

Во-первых, - кто на что учился. Во-вторых, - обычная практика при сменной работе. Скорая, полиция, охрана, артисты, журналисты, а если снег повалит, то и машинисты - все будут работать в новогоднюю ночь, если так выпадет по графику дежурства. Где-то и на безостановочных производствах люди работают в новогоднюю ночь.
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* abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2365
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.12.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Во-первых, - кто на что учился//



Согласен
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