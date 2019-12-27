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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
27.12.19 16:57
Rexyn
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", 26 декабря 2019 года в 15:00 часов авария на сетях водопровода была устранена и произвели полную подачу холодной воды. Дополнительно сообщаем,...
27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Про теорию вероятности слышали?) А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или...
27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95: Вот первые эксперты в авиастроении подошли) почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько...
27.12.19 16:38
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Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?

Георгий ГОВОРОВ

27 декабря 2019, 14:39 |  Общество

Днем и вечером до 23.00 31 декабря автобусы будут работать в обычном режиме. Затем у водителей будет 1,5 часовой перерыв.  Первые автобусы 1 января выйдут на маршрут в 00.30. Об этом "НГ" сообщил главный инспектор акима Костаная Тимур САРИН.

Фото из архива "НГ"

Развозить в центр города и по домам костанайцев будут 20 автобусов, их поровну распределят по маршрутам №№ 3, 10, 13, 18 и 38. Интервал движения составит 30 минут.

Большинство маршрутов сохранят свои схемы движения без изменений. Но у двух из них путь станет короче. Маршруты №3 и № 38 довезут костанайцев только до центра города. Автобус №3 выйдет на линию с остановки «Аэропорт» и до «Драмтеатра». Маршрут автобуса №38 начнется с остановки «Автовокзал» и до остановки «ЖД Вокзал», заезд на ТРЦ «Kostanay Plaza» он делать не будет.

Развозить костанайцев по городу автобусы будут до 2.00.
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* Змея Подколодная
Re: Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Издевательство над водителями. У них семьи что ли нет? Работа у них не суточная, до 23.00, почему они должны выходить, непонятно. Народ до утра колобродить будет, пусть на такси ездят.
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§ abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Издевательство над водителями//


Так доплачивать должны) за выход в праздничные)
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* Змея Подколодная
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
должны

:lol: :lol: :lol:
Заработают в новогоднюю ночь- исключительно таксисты.
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§ abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Заработают в новогоднюю ночь- исключительно таксисты//



А водители автобусов у нас за бесплатно пахать будут вы думаете?) Вот прям ни копейки не получат за ночную смену?)
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* Змея Подколодная
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот прям ни копейки не получат

Копейку и получат. А оно им надо? У меня знакомый работает на одном из маршрутов городских, говорит-повезло, будет дома, с семьей. А кому то не повезло, прикиньте. Как Вы думаете, Абайка, водители выходят добровольно или добровольно-принудительно?))) А, Вам по должности не положено писать (произносить) такое сочетание слов- " добровольно-принудительно".
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§ abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Копейку и получат. А оно им надо? У меня знакомый работает на одном из маршрутов городских, говорит-повезло, будет дома, с семьей. А кому то не повезло, прикиньте//


Прикинул) жизнь-боль) если заплатят копейки и не дадут "праздничные" пусть увольняются) зато новый год с семьёй без копейки)



Цитата-//А, Вам по должности не положено писать (произносить) такое сочетание слов- " добровольно-принудительно".//


Да постоянно) добровольно-принудительно,принудительно-добровольно, добронудительно)
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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