Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Георгий ГОВОРОВ
Днем и вечером до 23.00 31 декабря автобусы будут работать в обычном режиме. Затем у водителей будет 1,5 часовой перерыв. Первые автобусы 1 января выйдут на маршрут в 00.30. Об этом "НГ" сообщил главный инспектор акима Костаная Тимур САРИН.
Фото из архива "НГ"
Развозить в центр города и по домам костанайцев будут 20 автобусов, их поровну распределят по маршрутам №№ 3, 10, 13, 18 и 38. Интервал движения составит 30 минут.
Большинство маршрутов сохранят свои схемы движения без изменений. Но у двух из них путь станет короче. Маршруты №3 и № 38 довезут костанайцев только до центра города. Автобус №3 выйдет на линию с остановки «Аэропорт» и до «Драмтеатра». Маршрут автобуса №38 начнется с остановки «Автовокзал» и до остановки «ЖД Вокзал», заезд на ТРЦ «Kostanay Plaza» он делать не будет.
Развозить костанайцев по городу автобусы будут до 2.00.
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