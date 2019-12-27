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§ NG.kz
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37635
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скриншот рассылки в мессенджере WhatsApp прислал читатель. В тексте сообщается, что 10 декабря в 16:00 завершается срок подписки на газеты, причем ее нужно оформить как можно быстрее, так как весь процесс курируют в МВД РК.
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§ Vit
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в этой газете(на страже) пишут про честь офицера, каким должен быть полицейский. То нужно не только заставлять принудительно выписывать, но и на планерках с утра заставлять по два раза вслух зачитывать каждого полицейского.

[Исправлено: Vit, 27.12.2019 - 10:51]
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§ kolibri
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 27.12.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как мне кажется, все кто имеет корпаративные издания, всегда поддерживают их.
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§ директор пляжа
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.12.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Скажу больше - с началом подписной компании все редакторы обращаются к нам с просьбой о содействии в проведении подписной компании, - сообщила Елена Кашарина.
пфффффф :lol:
добровольное начало - и ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ КОНЕЦ :lol:
еще бы она сказала - да это так, вот такой бардак у нас.. ярчайший пример вертикали
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§ abaika95
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2344
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//НГ", мы будем требовать комментарии в госорганах даже по анонимным жалобам на принудительную подписку//



Эдак любое можно понаписать конечно) вызвали сотрудника к начальству "на ковер" обложили матом за плохо сделанную работу,пошел сотрудник от злости "анонимку" в СМИ кинул что так мол и так меня заставляют подписываться (абсурдный пример) на газеты Казахстанский колхозник,Тургайский бизнесмен и Костанайские вести с полей) дата и фамилия заставляющего)
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§ сайлау курманов
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это ихняя профессиональная газета, надо быть в тонусе и не отставать от коллег, гляди и я выпишу и буду туда пописывать, в смысле напишу ручкой на белом листе
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§ директор пляжа
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.12.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дата и фамилия заставляющего)

понятно же всем что минимум бледный вид, максимум последствия могут быть.
поэтому эти газетчики все как один поют ДОБРОВОЛЬНО, СПРОС ЕСТЬ, НИКТО НИКОго.. бред
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* yudjin
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ведомственных газетах публикуются все нормативные документы МВД и законодательные акты.

Интересно, в них пишут про "героев" Забойного отдела таких, как :
...старший оперуполномоченный по особо важным делам группы по борьбе с торговлей людьми УБОП ДП Костанайской области Мухамеджан ЕРБОЛУЛЫ с тремя статьями УК: организацию притона, превышение должностных полномочий и мошенничество.

...экс-начальник Житикаринского РОВД Абдугали ОРКАШБАЕВ и его заместитель, экс-начальник местной полицейской службы Кайрат ИСКАКОВ. Обоим было предъявлено обвинение по ст. 362 ч. 4 УК РК (превышение власти или должностных полномочий). Искаков обвинялся еще по ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки в значительном размере).

... экс-оперуполномоченных РОВД Житикары - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржана КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА. Все трое были признаны виновными в «крышевании» местной наркоторговки.
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§ abaika95
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2344
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//понятно же всем что минимум бледный вид, максимум последствия могу//


Незнаю судя из скрина понятно только про бледный вид)
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§ Тот самый
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Скриншот рассылки в мессенджере WhatsApp


Да уж. Полиция использует дырявый вацап для пересылки служебной информации.
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§ abaika95
Re: Жалобу на принудительную подписку в полиции...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2344
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//примеру, полицейские по области выписали 280 экземпляров «Нашей Газеты//

Цитата-//Отметим, что редакция еженедельника «Наша газета» никогда не обращалась/


Ну так и остальные может не обращались?) А плюрализм мнений в головах у молодых сотрудников должен быть)

Прочитали "НГ" посадили тех,убили те,украли эти) грустно...

Прочитали ведомственную газету поймали преступников эти,схватили убийц наши,воришек поймал северный отдел...

И жить и работать сразу хочется)
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§ Vit
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вот тоже стал в последнее время все реже и реже открывать нг. Много негативных новостей. Настроение падает, печаль в душе. Работать не охото, руки опускаются. Стимул пропадает и т.д.))
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§ zloy kyrgyz
Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 27.12.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:



Как по мне, так надо писать и хорошее и плохое. Но, когда транслируется криминал , это как учебное пособие для других. Воспитывать правовую грамотность надо у народа. 8-)
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