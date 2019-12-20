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§ NG.kz
Иностранцам облегчили получение визы в Казахстан
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37591
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оформление приглашения на въезд – это одна из наиболее востребованных государственных услуг, оказываемых Министерством внутренних дел. И именно эта процедура иностранным гражданам, желающим приехать в Казахстан, доставляла лишние хлопоты и отнимала врем
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§ drakon
Re: Иностранцам облегчили получение визы в Казахстан
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18158
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Терористы - не пройдут. Дурдом... :lol:
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§ нелох
Re: Иностранцам облегчили получение визы в Казахстан
нелох


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 22.12.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Облегчение это хорошо, но было же посещение Казахстана на месяц без виз или опять что то изменили?
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