Иностранцам облегчили получение визы в Казахстан

МВД перевело услугу "Приглашение иностранца" в электроннный формат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото с сайта provisa24.ru

Как отмечается, оформление приглашения на въезд – это одна из наиболее востребованных государственных услуг, оказываемых Министерством внутренних дел. И именно эта процедура иностранным гражданам, желающим приехать в Казахстан, доставляла лишние хлопоты и отнимала время: сбор документов, личная явка в посольство Казахстана и ожидание ответа, которое могло затянуться на 30 и более дней.

Теперь эту услугу можно получить, не выходя из дома, за 5 дней на визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz.

В личном кабинете на визово-миграционном портале лицу, оформляющему приглашение иностранца, необходимо:

- заполнить заявку и внести данные иностранца;

- через платежный шлюз электронного правительства уплатить государственную пошлину (0,5 МРП за каждого приглашаемого);

- спустя 5 рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит 10-значный регистрационный номер приглашения, который необходимо сообщить иностранному гражданину;

- иностранный гражданин заполняет заявку на визово-миграционном портале,

спустя 15 минут иностранец получит электронную визу;

- распечатать электронную визу и предъявить сотрудникам Пограничной службы при прохождении паспортного контроля на границе Казахстана.

В настоящее время услуга электронного приглашения иностранцам доступна для оформления однократных электронных виз категорий "В1", "В2" и "В3" для въезда в Казахстан с деловыми целями и категории "В10" - с частными целями.

Также отмечается, что в настоящее время с помощью электронной визы можно пройти паспортный контроль в международных аэропортах городов Нур-Султан и Алматы. Распространить такой порядок в других пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан планируется в течение 2020 года.