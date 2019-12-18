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§ NG.kz
В этом году без салюта - огни новогодней ёлки зажгли в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Церемония зажжения огней новогодней ёлки состоялась сегодня, 18 декабря, на центральной площади Костаная. Посмотреть на нее пришли сотни горожан. Старт был назначен на 18:00, но петь и плясать артисты начали задолго до начала церемонии.
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§ Coopidon
Re: В этом году без салюта - огни новогодней ёлки зажгли в...
Coopidon


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Сообщений: 422
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он поздравил костанайцев, много говорил о прошедших в этом году выборах президента, молодёжном форуме, других значимых событиях уходящего года и планах на год наступающий.

Молодцы!
И Тарасов молодец! Не подкачал!
Отклинил вовремя!
Не то что на День Независимости, в Парке Победы
8-)
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§ ыгрик иксов
Re: В этом году без салюта - огни новогодней ёлки зажгли в...
ыгрик иксов


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 19.12.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ёлка и правду в этом году удалась! жаль конечно, что не выходной день зажигали красавицу, а в остальном все отлично да и погода благоприятствовала!
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