Цитата: Он поздравил костанайцев, много говорил о прошедших в этом году выборах президента, молодёжном форуме, других значимых событиях уходящего года и планах на год наступающий.

Молодцы!

И Тарасов молодец! Не подкачал!

Отклинил вовремя!

Не то что на День Независимости, в Парке Победы

