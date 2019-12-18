В этом году без салюта - огни новогодней ёлки зажгли в Костанае

Церемония зажжения огней новогодней ёлки состоялась сегодня, 18 декабря, на центральной площади Костаная. Посмотреть на нее пришли сотни горожан. Старт был назначен на 18:00, но петь и плясать артисты начали задолго до начала церемонии.

В костюмах эльфов и других сказочных персонажей они показывали детям танцевальные движения, а малыши с радостью повторяли за ними.

Музыка и танцы прервались, когда на сцену вышел аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ. Он поздравил костанайцев, много говорил о прошедших в этом году выборах президента, молодёжном форуме, других значимых событиях уходящего года и планах на год наступающий. Пожелал исполнения желаний, а также хорошего труда в 2020 году на благо Казахстана.

Корреспондент "НГ" спросил акима Костаная о том, кто устанавливал новогоднюю елку.

- Конкурс выиграло ТОО «Издательский дом», - ответил Кайрат Ахметов. - Это та же самая ёлка, что и в прошлом году - 22 метра высотой.

Зажигать елочную иллюминацию вышли Дед Мороз, роль которого исполнил шоумен Евгений СОТНИКОВ, Снегурочка и символ 2020 года - Белая металлическая крыса. Огни загорелись спустя 10 минут после начала церемонии. После чего зрителям показали концертную программу из 16 номеров.

- В жизни мужчины есть два периода: когда он верит в Деда Мороза и когда он сам Дед Мороз, - поделился с "НГ" Евгений Сотников. - Я, к сожалению, уже во второй стадии. Программа потрясающая, всё будет феерично и удивительно.

Семья Кабенок приходит на церемонию зажжения огней на новогодней елке уже не первый раз. Мама Татьяна отмечает, что в этом году ёлка более красивая, чем в прошлом. А вот песни - такие же.

- Мне понравилась ёлка - она красивая, игрушки мне нравятся, - рассказала 6-летняя Карина КАБЕНОК. - Мы, хоть и далеко стояли, но Деда Мороза я увидела. Он красивый. Я ему сегодня письмо написала, попросила в подарок куклу, губную помаду и новогоднюю гирлянду.

В этом году на церемонии не было праздничного салюта. Хотя изначально он предусматривался.

- Салюта на зажжении не будет, потому что в Карабалыке был печальный опыт, - пояснила «НГ» руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА. - Фейерверк будет в час ночи 1 января.

Хороводы вокруг ёлки тоже не водили, но горожане активно фотографировались на фоне ёлки.

В Сити-центре сегодня открылась праздничная ярмарка из 10 ларьков с новогодними сувенирами.

Фото Ксении РЕБИК