/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Странный вопрос		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37539
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства сообщил, что за этот год продовольственные товары подорожали на 9,7%. Не исключил он и дальнейшего подорожания мяса, хлеба и молока.
Читать новость

§ Гога
Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз комментариев нет - значит товарищ Воронин прав!?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3325
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некогда цветущие и крепкие хозяйства стоят в запустение и за это некого спросить. Жители этих хозяйств переехали в город и то что было в руках покупают на базаре. Это просто катастрофа
Профайл Посетить вебсайт

§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1405
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.12.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Раз комментариев нет - значит товарищ Воронин прав!?



Да. Silentium videtur confessio :-)
Профайл

§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.12.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не может по сей день ответить на вопрос, почему дорожает мясо?».
Никто не может ответить почему подавляющаяся масса казахстанского народа живёт ПЛОХО? О чём это говорит? НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ правительство, ОНО даже в мясе не может разобраться!! Ей богу, не с потешно-показательными же рейдами акимов разного уровня по базарам и рынкам бороться с ростом цен.
Возьмём буханку формового хлеба - символа роста цен и одновременно символа заботы властей о малоимущих слоях населения. Мне всегда было непонятно: почему власти упорно сдерживают цену именно на этот сорт хлеба, субсидируя хлебопекарные предприятия стабилизационной мукой. Это непрозрачно и есть элемент коррупционной составляющей. В магазине этот хлеб покупают все: и богачи и средний класс и естественно - малоимущие. По одной, фиксированной цене - 80 тенге. Себестоимость булки - примерно 120-130 тенге. У нас же не социализм, а РЫНОК. Предприятия должны продавать хлеб: по себестоимости плюс рентабельность и прибыль. Предприятие создавалось не в благотворительных целях, а для получения ПРИБЫЛИ. Разницу в 50-70 тенге, именно для малоимущих слоёв населения, государство в лице органов соц.защиты должно КОМПЕНСИРОВАТЬ перечислением денег на именные счета малоимущих, по научно разработанным нормам потребления хлеба. А богатые и средние слои населения должны покупать хлеб по рыночной цене - 170-200 тенге. И также по остальным социально значимым продуктам питания.
Профайл

* abaika95
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2214
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Раз комментариев нет - значит товарищ Воронин прав//




Вы считаете правдивость написанного по количеству комментариев под написанным?)

Спорный принцип)
Профайл

§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6866
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.12.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Никто не может ответить почему подавляющаяся масса казахстанского народа живёт ПЛОХО? О чём это говорит?

так же как никто не может ответить на вопрос,почему подавляющаяся масса казахстанского народа живёт плохо,но при этом всё время открываются новые супер и гипермаркеты,полки которых ломятся от товаров,а парковки ТЦ забиты под завязку автомобилями малоимущих казахстанцев.
Цитата:
ACROS:
Предприятия должны продавать хлеб: по себестоимости плюс рентабельность и прибыль. Предприятие создавалось не в благотворительных целях, а для получения ПРИБЫЛИ. Разницу в 50-70 тенге, именно для малоимущих слоёв населения, государство в лице органов соц.защиты должно КОМПЕНСИРОВАТЬ перечислением денег на именные счета малоимущих,

Идея то хорошая,но они же прожрут эти деньги,за один день,а потом с плакатами выйдут на улицы,дай дешёвый хлеб,мясо и яйца.

[Исправлено: Добринцофф, 15.12.2019 - 23:20]
Профайл

§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы считаете правдивость написанного по количеству комментариев под написанным?)

А вы считаете, что сотни и тысячи ваших хвалебных комментариев действительно хоть сколько-нибудь меняют жизнь обычных людей в КЗ к лучшему? :lol:
Профайл

* abaika95
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2214
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.12.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А вы считаете, что сотни и тысячи ваших хвалебных комментариев//



А вы считаете,что передёргивание как-то добавляет смысла в ваши комментарии?)

Давайте тысячу моих хвалебных комментов предоставьте)

Где я пишу Назарбаев бох,Алга Казахстан,мы впереди планеты всей,мы лучшая страна в мире!)
Профайл

§ Тот самый
Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
парковки ТЦ забиты под завязку автомобилями малоимущих казахстанцев

Что ж им теперь на пол лечь и экономить энергию? :-)

Автомобилезация неизбежна, количество их будет расти. НО. Теперь смотрят на такой показатель как средний возраст автопарка, соответствие нормам Евро большинства машин и наличию подушек и пр. Так вот с середины 2000х и до 2015го года у нас средний возраст авто падал, безопасность и экологичность авто росла.

А теперь наоборот. Если и ввозят, то часто шрот на 74, 45, 96 российских номерах. Новые машины встречаются всё реже. А это показатель! Большинство их себе позволить не может. "Автозаводы" наши живы только за счёт субсидий, льготных кредитов, высоких пошлин, утильсбора и дорогой первичной регистрации. И, наверное, ещё что-то придумают для них.
Профайл

§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12277
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.12.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Что ж им теперь на пол лечь и экономить энергию?

Вот я себе не могу позволить автомобиль - это удобно, но всё равно хороший пожиратель бюджета. И если есть автомобиль в семье - значит, не всё так плохо или люди не умеют правильно распоряжаться деньгами. Тем более, если речь идёт о ...оповозке, т.е. автомобиле, который не помогает зарабатывать деньги.
Профайл

§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6454
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
так же как никто не может ответить на вопрос,почему подавляющаяся масса казахстанского народа живёт плохо,но при этом всё время открываются новые супер и гипермаркеты,полки которых ломятся от товаров,а парковки ТЦ забиты под завязку автомобилями малоимущих казахстанцев.

Ничего не забито. На парковке.
Вранье. Всегда, даже в ас можно подъехать почти ко входу.
Полки ломятся от стиральных пороков-их проблемы.
Да в тележку видел мешок картошки один загрузил, другой мешок кукурузнух палочек.
Ну это субъективно, я для экскурсий их посещаю. Чтобы в теме быть.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: alex_60, abaika95, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 2
Всего: 85

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх