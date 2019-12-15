Николай ВОРОНИН: Странный вопрос

«Мясо дорожает, хотя это историческая культура, мясо - это наше все у казахов. Никто не может по сей день ответить на вопрос, почему дорожает мясо?». Такой вопрос прозвучал из уст Дариги Назарбаевой.

Хотелось бы напомнить спикеру сената, что дорожает не только мясо. 13 декабря глава Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал об ожиданиях по поводу годовой инфляции. По его словам, за этот год продовольственные товары подорожали на 9,7%. В том числе хлебобулочные изделия и крупы на 15,5%, мясо и мясопродукты на 13,4%, рыба и морепродукты на 12,2%. Не исключил он и дальнейшего подорожания мяса, хлеба и молока.

Ну о причинах такого роста лучше всех знает бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Это он, пересев из кресла Первого секретаря Коммунистической партии Казахстана в кресло президента независимой республики, провел безжалостную приватизацию. В результате обладателями всенародной собственности оказались приближенные к власти партийные функционеры, директора предприятий в промышленности, директора совхозов в сельском хозяйстве, а в некоторых случаях и криминальные авторитеты.

Приватизация идет до сих пор. Правда, теперь о том, кто приватизирует объект, часто не узнаешь. Коммерческая тайна и недопустимость разглашения персональных данных видишь ли. Ну, думаю, эти лица точно не из народа.

Нам рисовали идеальную картину о свободном рынке, цивилизованном капитализме. Где это все? Если судить по результатам, то отлично видна цена этих слов. Но нурлыкуны продолжают вещать о счастливой жизни народа. У них и грусть светла, а радость брызжет.

На самом деле многие промышленные предприятия тогда закрылись, станки и оборудование вывезли на металлолом, совхозный скот вырезали до такой степени, что, кажется, до сих пор не смогли восстановить поголовье до уровня советских времен. Учитывая бездарное управление сельхозпроизводством, ждать низких цен на его продукцию не приходится. Только один факт говорит о многом - за 2018 год убытки «КазАгро» составили почти 400 млрд тенге.

Как всегда, у нас радикальные изменения инициируются сверху, будь то к добру или беде. На местном уровне у нас нет чиновников, которые могли бы, как у Пушкина, «истину царям с улыбкой говорить». Возражения самих производителей во внимание не берут. Вот и получается чехарда с субсидиями - то примут, то отменят. Мы строим огромные мясоперерабатывающие комплексы и только после замечаем, что скота-то нет, чтобы их загрузить.

Теперь ждем чуда от цифровизации сельского хозяйства. Но ведь где ждут чуда, там логика отсутствует. Недавно на республиканском совещании по проблемам развития агропромышленного комплекса, прошедшем в Петропавловске с участием Токаева, аграрии возмущались, что во многих селах нет связи, интернета, а им толкают цифровизацию. Что даст картограмма полей, если нет техники, чтобы реагировать на эти анализы и адресно вносить удобрения?

Пока правительство у нас издает постановления, которые, наоборот, отдаляют решение того или иного вопроса, а наш Парламент повинуется исполнительной власти, как хороший оркестр талантливому дирижеру, о снижении цен приходится только мечтать. Ну а мечты, как известно, процентов не приносят.