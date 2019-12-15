Цитата: ACROS:

Никто не может ответить почему подавляющаяся масса казахстанского народа живёт ПЛОХО? О чём это говорит?

так же как никто не может ответить на вопрос,почему подавляющаяся масса казахстанского народа живёт плохо,но при этом всё время открываются новые супер и гипермаркеты,полки которых ломятся от товаров,а парковки ТЦ забиты под завязку автомобилями малоимущих казахстанцев.

Цитата: ACROS:

Предприятия должны продавать хлеб: по себестоимости плюс рентабельность и прибыль. Предприятие создавалось не в благотворительных целях, а для получения ПРИБЫЛИ. Разницу в 50-70 тенге, именно для малоимущих слоёв населения, государство в лице органов соц.защиты должно КОМПЕНСИРОВАТЬ перечислением денег на именные счета малоимущих,

Идея то хорошая,но они же прожрут эти деньги,за один день,а потом с плакатами выйдут на улицы,дай дешёвый хлеб,мясо и яйца.



[Исправлено: Добринцофф, 15.12.2019 - 23:20]