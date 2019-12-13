Цитата: Yorik:

По сути, наш "Солнечный" на Карбышева - это их "магазин у дома".

Раньше Вы с не меньшим жаром убеждали всех, что Солнечный - это супермаркет, а теперь вдруг съехали с этих позиций. Население не увеличилось, новые высотки не взметнулись, но вдруг неожиданно супермаркет превратился в магазин у дома. Теперь просто даже не верится, что такой магазин у дома будет оптимален и уж конечно же никак не сможет держать свой "широчайший" ассортимент ради жалкой горстки придомовых посетителей. А если сможет, то непонятно, куда такие "магазины у дома" будут девать всю свою просрочку, когда реально маленькие магазины позакрываются.

Цитата: Yorik:

Марксу достаточно занюханного полуподвального магазинчика (или в бывшей квартире), главное чтобы был знакомый продавец (за жизнь поговорить), молоко и хлеб. А Бутчу - нужны эксклюзивные продукты, которые он наверняка не найдет ни в магазине у дома, ни в СМ.

На повседневные покупки вполне достаточно магазина у дома, а в выходной день, если финансы не поют романсы, можно и поразвлечься, съездив за эксклюзивом на окраину города. Но чтобы этот эксклюзив действительно был, у супермаркета не должно быть конкурентов, иначе он не сможет вытянуть этот эксклюзив. Сейчас супермаркеты выживают только за счет беззаботного сброса просрочки незнамо куда, но этот кайф не вечен, придется каким-то образом переходить к цивилизованным способам торговли. А это будет означать непременный рост цен на продукты.



Мода на эти СМ и ГМ пришла к нам из одноэтажной Америки, где совершенно естественно не было никаких условий создавать магазины у дома, поэтому крупные магазины строились на окраинах и все окрестные жители на своих народных автомобилях перли на закуп только туда, потому что больше деваться было некуда.



К сожалению из-за любителей иностранщины, мода на все западное обязательно должна была захлестнуть и нас, хотя у нас не было такой одноэтажности и уже были оптимальные специализированные магазины и универсамы-гастрономы. Но тут случился сброс поношенного автомобильного шрота из Европы и Америки, который породил новый класс ездунов, которым постоянно нужно было кула-то ехать, чтобы показать себя и посмотреть мир.



А так как все культурные заведения типа кинотеатров и дворцов культуры были превращены в объекты торговли, то стопы жителей были обращены именно туда. И когда появилось первое место сходки, костанайцы единым порывом ринулись на променад, причем никакие товары никого не интересовали, огромные помещения использовались для воскресного выгула и как место встречи со знакомыми, а парковка демонстрировала марки приобретенных авто.



Когда стали появлятся другие места для прогулок, сработал пресловутый принцип Парето, костанайцы растерялись, а это повлекло за собой разобщение и потерю смысла поездок. Поэтому бизнесменам пришлось начать укрупнение объектов из СМ в ГМ, чтобы вернуть им былую привлекательность и любовь жителей, а старые супермаркеты бросили на произвол судьбы, чтобы они становились номерами 2,3,4 и постепенно превращались в магазины у дома.