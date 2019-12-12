NG.kz Про телевизоры - до сих пор не включаются



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:41 «НГ» традиционно в конце года проводит свой мониторинг индустриальных планов, о которых особенно много говорили власти и которые должны либо вовсю исполняться, либо вообще финишировать. На этот раз масла в огонь подлила еще и недавняя информация о том, что в Мангистауской области завод по производству планшетов, с помпой презентованный в 2011 году, перейдет на производство пластиковых мешков для мусора. Мы тут же вспомнили о том, что в Костанайской области намеревались начать производство телевизоров.

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