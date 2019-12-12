/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Про телевизоры - до сих пор не включаются		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Про телевизоры - до сих пор не включаются
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» традиционно в конце года проводит свой мониторинг индустриальных планов, о которых особенно много говорили власти и которые должны либо вовсю исполняться, либо вообще финишировать. На этот раз масла в огонь подлила еще и недавняя информация о том, что в Мангистауской области завод по производству планшетов, с помпой презентованный в 2011 году, перейдет на производство пластиковых мешков для мусора. Мы тут же вспомнили о том, что в Костанайской области намеревались начать производство телевизоров.
Читать статью

§ Серый волк
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10938
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.12.19 - 18:41
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ maxsaf
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4596
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
окончательное решение со стороны инвесторов по реализации проекта не принято

А бешбармак по этому поводу сьели? Ордена раздать не забыли? Премии то хоть выписали? :lol:
Профайл

§ Серый волк
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10938
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за всю историю области реально получил удовольствие, когда меня люди останавливали и говорили, что ваши из Кустаная на обложке журнала "Радио".
Это самый главный журнал всего русскоязычного мира электронщиков.
Я этот журнал видел на столах, как визитную карточку, всех производителей радоэлектронных компонентов, включая тех, кто в марсоход встраивал детектор ДАН.
Вот это был триумф.
И устроил его радиолюбитель с кружком школьников и душевно сделанной радиостанцией.

А то, что описано - это китайское фуфлыжное позорище с чиновниками-жуликами.
:lol:
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.12.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С творчеством Шнура знакомы?
ЗОЖ.
Про 3,14...ж, и по тексту" если в башне пое.." ну и т.д.
Профайл

§ drakon
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18110
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.12.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааа, теперь - понял. Почему рубятся
деревья в КОстанае. Это сырьё,для
изготовления, на заводе Телевизоров,
бумажных пакетов, более Экологических... :lol: :oops:
Профайл

§ Серый волк
Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10938
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЭВРИКА!
Цитата:
drakon: Это сырьё,для изготовления, на заводе Телевизоров,

телевизоры деревянные будут!
:-)
Профайл

§ Серый волк
Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10938
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же я не догадался!
Китаюси старая жк панель типа VA вставляется в деревянный корпус и вуаля!
Отечественное производство!
Можно ещё на Большевичке тряпочку для экрана шить в комплектацию, а то одну единственную куртку директор носит!
Профайл

§ Серый волк
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10938
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы в городе конкурс на названия телевизоров объявить всенародный!
:lol:
Они там в акимате наверное день и ночь шлифуют и полируют заготовки!
Жаль название для телевизора "Берёзка" хохлами занято.
Они такой телевизор выпускали на заводе Коммунах в Харькове
Березка 212


Но ещё пока свободны прямо с спиленных улиц названия.
Клён,
Тополь
И эксклюзивчик
Карагач
Манагеры в магазинах смогут говорить эксклюзивная мАдель ручной работы, сам аким выпиливал!
:lol:
Профайл

§ Серый волк
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10938
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю что у них там за святое сияние на входе в акимат,


Но если телевизоры брать не будут, их можно сразу делать с ножкой в виде когтечесалки для кошек.



Кошки точно такими телевизорами будут очень довольны.
:lol:
Профайл

§ abaika95
Про телевизоры - до сих пор не включаются
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поток Серого льется и льется и не остановить) в отпуске видать старик,сидит картинки ищет)
Профайл

§ Vit
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8692
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.12.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Давайте будем все же объективы. Тв российского производства не слишком пользуются спросом. Обычно в ходу Малайзия или Япония. Ваша сборка тв это почти те-же наши мешки. Не лучше. Я такой пенсам своим подарил. Им пойдёт, довольные, считают что у них щас супер качественный современный тв с якобы наворотами.
Профайл

§ abaika95
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Давайте будем все же объективы. Тв российского производства не слишком пользуются спросом/



Ой зря Вит)
Сейчас ярлык навесят)
Обьективность нынче не в моде)
Профайл

§ maxsaf
Про телевизоры - до сих пор не включаются
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4596
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Но ещё пока свободны прямо с спиленных улиц названия. Клён, Тополь И эксклюзивчик Карагач

Тополь - уже занято :lol:
Карагач - точно никто не займет ))
Профайл

§ maxsaf
Про телевизоры - до сих пор не включаются
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4596
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Зато другая продукция неплохо продается ))
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 72
Пользователей: 0
Всего: 72

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх