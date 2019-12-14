|Цитата:
abaika95:
А в Сибирь почему цивилизация не пришла?) Раз в год то потоп то пожар и никто с природой не может совладать) одни шаманы ходят против Путина а другие шаманы в честь него жертвоприношения проводят)
Вы считаете, обмен аргументами типа ,,сам дурак'', это придаёт весу дискуссии?
Цитата:
abaika95:
На крайний север где люди до сих пор оленей разводят и в чумах живут почему цивилизация до сих пор не пришла?)
Где то оленей, где-то баранов и лошадей, где-то даже страусов...
И что?
Цитата:
abaika95:
Где цивилизация в субъекте РФ Чеченской республике?) Где глава республики лично уверяет что всем комментаторам кто всякие гадости пишет трам-пам-пам будет делать)
Напомните, кто он по вероисповеданию?
Чего то я в гугле не найду...
Цитата:
abaika95:
Африка далеко Африка далеко,Африка рядом..)
Думаю она ближе, чем вы себе представляете...она прям рядом.
Рс я всмысле, на глобусе. А вы про что подумали!?