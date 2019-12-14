"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Tengrinews.kz
В одном из детских садов Алматинской области разыграли сценку, в которой одни дети с плакатами в руках кричат: "Колбин, долой", а другие "разгоняют митинг" с игрушечными автоматами в руках, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадры из видео
Видео с репетиции сценки распространяется в мессенджерах и социальных сетях. На кадрах две группы детей, стоящие друг против друга. У представителей одной группы в руках плакаты с лозунгами. Они по команде воспитателя выкрикивают: "Колбин, долой!"
Остальные, по всей видимости, играют представителей власти. У детей в руках игрушечные автоматы, с помощью которых они "разгоняют митинг".
Оказалось, что действие происходит в детском саду Алматинской области.
"Указанное действие произошло 12 декабря в старшей группе "Сункар" частного детского сада "Бал Бұтақ" села Талдыбулак Талгарского района. Согласно типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения не предусматривается и не допускается проведение мероприятий по направлениям, показанным в видео. Данная постановка - своеобразная самодеятельность частного детского сада. В настоящее время учредитель и методист детского сада приглашены в Талгарский районный отдел образования для проведения разъяснительной беседы. Также со своей стороны заявляю о недопустимости такого рода деятельности, и к этим людям, допустившим подобные деяния, будут применены самые строгие меры наказания", - заявил руководитель Управления образования области Даурен Жунисов.
Заведующая частным детским садом Саулегуль Оразалина сообщила корреспонденту, что с 1 декабря находилась в отпуске и не знала, что происходит в учреждении.
"Это молодая воспитатель, ей всего 30 лет. К празднику она решила вовлечь детей в активную деятельность. Выбрала в интернете такую сценку и поставила. Она не собиралась разжигать межнациональную рознь. Она лишь хотела привлечь внимание детей интересной постановкой. Мы подготовили документы для ее увольнения, но пришли родители и попросили ее не трогать. Они говорят, что это очень хороший воспитатель и она не имела злого умысла", - говорит Саулегуль Оразалина.
Геннадий Колбин - советский политический деятель, первый секретарь ЦК КП Казахстана. Его назначение вызвало в декабре 1986 года массовые протесты молодежи. Студенты Алма-Аты (ныне Алматы) вышли на площадь Брежнева (ныне площадь Республики) с требованием назначить другого руководителя.
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