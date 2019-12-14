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≡ Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным следователей военной прокуратуры, которые проводили обыск в доме, где перед отстранением от власти жил аль-Башир, там были найдены и изъяты 6 млн евро, 351 тысяча долларов, а также 5 млрд суданских фунтов (около 105 млн долларов).
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§ electro
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 14.12.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б этот дядька хотя бы месячишко пожил у нас, мы о нём и не узнали бы никогда (c)
8-)
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§ сайлау курманов
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3324
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой нехороший парламент, что вовремя не принимает соответствующие законы, глядишь и без этих неприятностей пришлось бы обойтись
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§ drakon
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18109
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.12.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
6 млн евро, 351 тысяча долларов, а также 5 млрд суданских фунтов (около 105 млн долларов).

Не так уж и много, было им украдено... :lol: :-o
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§ Козлов я
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
Козлов я


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Сообщений: 620
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.12.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сабыр
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
Сабыр


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Сообщений: 279
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо у народа терпелка лопнула.. Счастливая страна. Хотя,ведь сколько верёвочке не виться,да?))
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§ maxsaf
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4592
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улицам имени аль-Башира вернули прежние названия? :lol:
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