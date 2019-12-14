Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы

Приговор бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу вынес суд в Хартуме, экс-политик получил наказание в виде двух лет тюрьмы по делу о коррупции, сообщает Sputnik со сылкой на телеканал "Аль-Арабия". Также у него конфискуют имущество.

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По данным следователей военной прокуратуры, которые проводили обыск в доме, где перед отстранением от власти жил аль-Башир, там были найдены и изъяты шесть миллионов евро, 351 тысяча долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (около 105 миллионов долларов).

По факту обнаружения у экс-президента крупных сумм, в том числе в иностранной валюте, его обвинили в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков".

После четырех месяцев народных протестов в Судане 11 апреля 2019 года произошел военный переворот. Президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму, как и некоторых членов его семьи и высокопоставленных чиновников.

Руководство страной в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет.

Летом этого года в стране было подписано соглашение о переходном периоде. Согласно документу, высшим органом власти на переходный период станет Суверенный совет, состоящий из пяти представителей военных и пяти гражданских деятелей. Еще одного члена совета избрали общим голосованием. Это христианка Раджа Абдель Масих, ранее она работала советником в министерстве юстиции Судана.