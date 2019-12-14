Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
Приговор бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу вынес суд в Хартуме, экс-политик получил наказание в виде двух лет тюрьмы по делу о коррупции, сообщает Sputnik со сылкой на телеканал "Аль-Арабия". Также у него конфискуют имущество.
По факту обнаружения у экс-президента крупных сумм, в том числе в иностранной валюте, его обвинили в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков".
После четырех месяцев народных протестов в Судане 11 апреля 2019 года произошел военный переворот. Президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму, как и некоторых членов его семьи и высокопоставленных чиновников.
Руководство страной в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет.
Летом этого года в стране было подписано соглашение о переходном периоде. Согласно документу, высшим органом власти на переходный период станет Суверенный совет, состоящий из пяти представителей военных и пяти гражданских деятелей. Еще одного члена совета избрали общим голосованием. Это христианка Раджа Абдель Масих, ранее она работала советником в министерстве юстиции Судана.
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Итоги года - мнение читателей
Vit: Даже и вспомнить хорошее трудно что в этом году сделало государство для каждого гражданина лично. ну как же... погасило кредиты, тем кто порой бездумно их набрал... и погасило за счёт...
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
NG.kz: 6 млн евро, 351 тысяча долларов, а также 5 млрд суданских фунтов (около 105 млн долларов). Не так уж и много, было им украдено... :lol: :-o
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Макс, купил сегодня Канадский сироп. b.radikal.ru А сейчас сижу и думаю,что с ним- делать? Подскажи,если знаешь... :lol: :lol: :oops:
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
Какой нехороший парламент, что вовремя не принимает соответствующие законы, глядишь и без этих неприятностей пришлось бы обойтись
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
Если б этот дядька хотя бы месячишко пожил у нас, мы о нём и не узнали бы никогда (c) 8-)