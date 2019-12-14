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Vit: Даже и вспомнить хорошее трудно что в этом году сделало государство для каждого гражданина лично. ну как же... погасило кредиты, тем кто порой бездумно их набрал... и погасило за счёт...
14.12.19 18:43
drakon
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
NG.kz: 6 млн евро, 351 тысяча долларов, а также 5 млрд суданских фунтов (около 105 млн долларов). Не так уж и много, было им украдено... :lol: :-o
14.12.19 18:40
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Макс, купил сегодня Канадский сироп. b.radikal.ru А сейчас сижу и думаю,что с ним- делать? Подскажи,если знаешь... :lol: :lol: :oops:
14.12.19 18:34
сайлау курманов
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
Какой нехороший парламент, что вовремя не принимает соответствующие законы, глядишь и без этих неприятностей пришлось бы обойтись
14.12.19 18:22
electro
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
Если б этот дядька хотя бы месячишко пожил у нас, мы о нём и не узнали бы никогда (c) 8-)
14.12.19 18:20
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Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы

14 декабря 2019, 16:47 |  Криминал

Приговор бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу вынес суд в Хартуме, экс-политик получил наказание в виде двух лет тюрьмы по делу о коррупции, сообщает Sputnik со сылкой на телеканал "Аль-Арабия". Также у него конфискуют имущество.

 
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
 
По данным следователей военной прокуратуры, которые проводили обыск в доме, где перед отстранением от власти жил аль-Башир, там были найдены и изъяты шесть миллионов евро, 351 тысяча долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (около 105 миллионов долларов).

По факту обнаружения у экс-президента крупных сумм, в том числе в иностранной валюте, его обвинили в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков".

После четырех месяцев народных протестов в Судане 11 апреля 2019 года произошел военный переворот. Президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму, как и некоторых членов его семьи и высокопоставленных чиновников.

Руководство страной в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет.

Летом этого года в стране было подписано соглашение о переходном периоде. Согласно документу, высшим органом власти на переходный период станет Суверенный совет, состоящий из пяти представителей военных и пяти гражданских деятелей. Еще одного члена совета избрали общим голосованием. Это христианка Раджа Абдель Масих, ранее она работала советником в министерстве юстиции Судана.
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Комментарии к новости
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§ electro
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 14.12.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б этот дядька хотя бы месячишко пожил у нас, мы о нём и не узнали бы никогда (c)
8-)
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§ сайлау курманов
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3324
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой нехороший парламент, что вовремя не принимает соответствующие законы, глядишь и без этих неприятностей пришлось бы обойтись
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* drakon
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18109
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.12.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
6 млн евро, 351 тысяча долларов, а также 5 млрд суданских фунтов (около 105 млн долларов).

Не так уж и много, было им украдено... :lol: :-o
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С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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