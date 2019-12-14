ACROS Re: "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 45

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:41 НЕЗАУРЯДНЫЕ люди совершают НЕЗАУРЯДНЫЕ поступки. Аким одного из сельских округов в Северном Казахстане в пьяном виде в вечернее время после рабочего дня, протаранил на легковой автомашине чужой забор и снёс его. С приходом на должность акима сельского округа, он провел сельчанам питьевую воду и отремонтировал все сельские дороги, которые никогда не видали ремонта. Его вышестоящее начальство в связи с выходом ролика в Интернет, страхуясь от гнева ещё вышестоящего начальства, задним числом уволило его. Но, народ данного сельского округа ( люди разных национальностей), со словами "мы до этого акима толком и не жили", ГОРОЙ встали за своего акима и отстояли его.Воспитатель детского сада "Бал Бутак" (надо думать абсалютно трезвая) в порыве патриотического воспитания подрастающего поколения, документально и ПРАВДОПОДОБНО реконструировала события 16-17 декабря 1986 года, прошедшие в г. Алма Ате. Заведующая д/садом Саулегуль Оразалина, находясь в законном отпуске, очевидно страхуясь от потенциального гнева вышестоящего начальства,тоже подготовила документы для увольнения этого, по своему самобытного и талантливого педагога, ( предполагаю с открытой датой, так на всякий случай) пользующейся авторитетом и уважением среди родителей вверенных ей детей. Но, тут пришли родители деток и со словами " это очень хороший воспитатель и вам негоже разбрасываться такими кадрами", ГОРОЙ встали за своего воспитателя и отстояли её.

По архивным рассказам очевидцев тех трагических событий, митингующие, а это в основном учащаяся молодежь,студенты высших учебных заведении,аспиранты институтов, люди достаточно образованные и не подверженные националистическим течениям да и такого в то время НЕ БЫЛО; были против, не конкретно Колбина Г.В., а против назначения на самый высокий пост в республике "ЧУЖАКА", человека неизвестного казахстанцам. На этом самом митинге на пост Первого секретаря Компартий Казахстана выдвигались фамилии известных в республике людей: Демиденко В.П. - первого секретаря Кустанайского обкома партии, Браун А.Г.- первый секретарь Целиноградского обкома партии. Заняв высокий пост Колбин Г.В. глядя на телекамеру и на всю республику, клятвенно пообещал за полгода в совершенстве выучить казахский язык, но к сожалению он своего обещания НЕ СДЕРЖАЛ.