Маркс Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 666

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:38 Цитата: NG.kz:

Открывали бутылки с помощью отверток и молотков, потому что пришлось ломать дозаторы.

Вот это действо непонятно, ведь дольше будешь ломать, чем сливать таким же макаром через дозаторы сквозь сетки. Чтобы вылить несколько ящиков водки задействовали бригаду здоровых мужиков на целый день. Это просто феерично! Да они бы выпили ее быстрее!



Хотя я бы, наверное, и сам запузырил отчетец не хуже, с гораздо бОльшим перечислением трудностей. Можно было бы даже какой-нибудь несчастный случай описать, типа нанюхался алкогольных паров и пришлось вызывать бригаду скорой помощи. И фотки поубедительнее надо было сделать. Они же там у вас все или ржут, или прячут счастливые лица!



А нормальные мужики должны были плакать и рвать на себе волосы, если бы их заставили выливать водку по настоящему, ведь даже в фашистских застенках так не пытали.



И там на предпоследней фотке всего один ящик стоит сливается, хотя на предыдущих видно, что пластиковых корзин много. Короче даже не Станиславский при первом же взгляде на эти фотки и статью скажет - не верю! И будет прав.