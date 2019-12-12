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сайлау курманов
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
использования,чтобы уничтожить-раздайте нуждающимся. в связи с этим , президент Путин сказал по поводу уничтожения яблок и сыра, что тогда встанет реализация легальных продуктов у порядочных...
12.12.19 18:12
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Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 декабря 2019, 15:34 |  Общество

3 444 бутылки водки "Capital” и 2520 бутылок водки “Березовая» вылили в канализационные стоки сегодня, 12 декабря.

Контрафактную продукцию уничтожали на главном коллекторе канализационной насосной станции ГККП «Костанай-Су» сотрудники департамента экономических расследований под наблюдением представителей департамента юстиции.

- Водку незаконно приобрел и сбыл ИП Мирошниченко, - сообщила «НГ» руководитель отдела конфискации департамента юстиции Костанайской области Диана УНТАБАЕВА. - У него не было лицензии на продажу подакцизного товара в значительных объемах, а также отсутствовала регистрация и постановка на налоговый учет. Тем не менее, 20 мая этого года он сбыл водку покупателю Шакирову на общую сумму 2 730 000 тенге.

В отношении Мирошниченко было заведено уголовно дело за незаконный сбыт контрафактной продукции. По приговору суда контрафактную продукции нужно было уничтожить. Как пояснила Унтбаева, раньше алкогольную продукцию просто давили тракторами, но сейчас Экологический кодекс не позволяет этого делать.

Поэтому все 5 964 бутылки сначала выгрузили, потом открыли и стали постепенно выливать алкоголь в канализационные стоки. Открывали бутылки с помощью отверток и молотков, потому что пришлось ломать дозаторы. Потом картонный ящик с 12-ю бутылками переворачивали на пластмассовый с решетчатым дном, через которое алкоголь сливался в стоки.

- На слив такого количества бутылок нужно очень много времени, - отметила Унтабаева. - В прошлый раз на слив водки из 12 000 бутылок ушло около 7 часов, но тогда бутылки были без дозаторов. Сейчас еще требуется время на то, чтобы сломать дозаторы.

При уничтожение продукции таким способом тратят не только много времени, но и много денег. Чтобы алкоголь не ушел в землю, где он может нанести вред природе, его нужно смывать большим количеством воды. На 1 л водки требуется 200 л воды, на один литр коньяка - 600 л. В связи с чем все действия конфискаторов согласуются с сотрудниками ГКП "Костанай-Су", которые увеличивают подачу воды во время уничтожения алкоголя. Дополнительный расход воды оплачивает министерство финансов.

В департаменте юстиции пояснили, что в скором времени будут уничтожать поддельную спортивную одежду, продаваемую под фирменным брендом Adidas, и поддельный шампунь, реализуемый под маркой Procter&Gamble.
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Комментарии к новости
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§ kbkz1980
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В департаменте юстиции пояснили, что в скором времени будут уничтожать поддельную спортивную одежда, продаваемую под фирменным брендом Adidas,


Ясно подделка,неужели она так вредна для использования,чтобы уничтожить-раздайте нуждающимся.
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§ лимон
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.12.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
гдне он может нанести вред природе, его нужно смывать большим количеством воды. На 1 л водки требуется 200 л воды, на один литр коньяка - 600 л. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37057?1576144397


лолшто? :-)
литр водки смывать 200 литрами воды для нейтрализации, мир уже не будет прежним для меня
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§ 3DO
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1993
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "На 1 л водки требуется 200 л воды, на один литр коньяка - 600 л."
Ну я не знаю, ну есть же множество более изысканных коктейлей алкогольных, не водой единой же бодяжить :))

Цитата: "будут уничтожать поддельную спортивную одежда"
Ну, во-первых, исправьте на "одеждУ". Во-вторых, ну честно слово, лучше бы раздали нуждающимся: погорельцам, малоимущим, многочадным.
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§ Butch
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.12.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы алкоголь не ушел в землю, где он может нанести вред природе

Прошу пардону, каким образом разбавленный этиловый спирт может нанести вред природе попав в землю?
Цитата:
В департаменте юстиции пояснили, что в скором времени будут уничтожать поддельную спортивную одежда, продаваемую под фирменным брендом Adidas, и поддельный шампунь, реализуемый под маркой Procter&Gamble.

Право слово, звучит как объявление о распродаже :lol:
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§ 3DO
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1993
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Право слово, звучит как объявление о распродаже"
Точно! Адрес ярмарки наверное просто забыли указать :lol:
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§ Козлов я
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где-то, на той стороне Земли...
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§ Yorik
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.12.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уничтожать поддельную спортивную одежду, продаваемую под фирменным брендом Adidas, и поддельный шампунь, реализуемый под маркой Procter&Gamble

Ну одежду-то наверняка сожгут, а шампунь? Тоже в каналью? Вот это будет зрелище, корреспондентам надо где-то на выходе поджидать, там где пенная вечеринка начнется :-)
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§ Гога
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1767
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если продукт соответствует ГОСТу - то не выгоднее ли его изъять в доход государства ?
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§ сайлау курманов
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
использования,чтобы уничтожить-раздайте нуждающимся. в связи с этим , президент Путин сказал по поводу уничтожения яблок и сыра, что тогда встанет реализация легальных продуктов у порядочных реализаторов , что в принципе логично
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