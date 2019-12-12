Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае

3 444 бутылки водки "Capital” и 2520 бутылок водки “Березовая» вылили в канализационные стоки сегодня, 12 декабря.

Контрафактную продукцию уничтожали на главном коллекторе канализационной насосной станции ГККП «Костанай-Су» сотрудники департамента экономических расследований под наблюдением представителей департамента юстиции.

- Водку незаконно приобрел и сбыл ИП Мирошниченко, - сообщила «НГ» руководитель отдела конфискации департамента юстиции Костанайской области Диана УНТАБАЕВА. - У него не было лицензии на продажу подакцизного товара в значительных объемах, а также отсутствовала регистрация и постановка на налоговый учет. Тем не менее, 20 мая этого года он сбыл водку покупателю Шакирову на общую сумму 2 730 000 тенге.

В отношении Мирошниченко было заведено уголовно дело за незаконный сбыт контрафактной продукции. По приговору суда контрафактную продукции нужно было уничтожить. Как пояснила Унтбаева, раньше алкогольную продукцию просто давили тракторами, но сейчас Экологический кодекс не позволяет этого делать.

Поэтому все 5 964 бутылки сначала выгрузили, потом открыли и стали постепенно выливать алкоголь в канализационные стоки. Открывали бутылки с помощью отверток и молотков, потому что пришлось ломать дозаторы. Потом картонный ящик с 12-ю бутылками переворачивали на пластмассовый с решетчатым дном, через которое алкоголь сливался в стоки.

- На слив такого количества бутылок нужно очень много времени, - отметила Унтабаева. - В прошлый раз на слив водки из 12 000 бутылок ушло около 7 часов, но тогда бутылки были без дозаторов. Сейчас еще требуется время на то, чтобы сломать дозаторы.

При уничтожение продукции таким способом тратят не только много времени, но и много денег. Чтобы алкоголь не ушел в землю, где он может нанести вред природе, его нужно смывать большим количеством воды. На 1 л водки требуется 200 л воды, на один литр коньяка - 600 л. В связи с чем все действия конфискаторов согласуются с сотрудниками ГКП "Костанай-Су", которые увеличивают подачу воды во время уничтожения алкоголя. Дополнительный расход воды оплачивает министерство финансов.

В департаменте юстиции пояснили, что в скором времени будут уничтожать поддельную спортивную одежду, продаваемую под фирменным брендом Adidas, и поддельный шампунь, реализуемый под маркой Procter&Gamble.