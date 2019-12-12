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§ NG.kz
Сначала в Костанае, потом в Аркалыке - когда сделают реконструкцию аэропортов в двух городах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В этом году завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Костанай» на общую сумму 9,2 млрд тенге, - напомнил Олжас Нургалиев. - Её длина увеличилась на 300 м и составила 2 814 м. Ширина увеличилась на 15 м и составила 60 м.
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§ сайлау курманов
Re: Сначала в Костанае, потом в Аркалыке - когда сделают...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Аркалыке хотят восстановить аэропорт. Ау, финпол, внедрить своего сотрудника, там что-то мутят
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§ костанаец
Re: Сначала в Костанае, потом в Аркалыке - когда сделают...
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 13.12.19 - 07:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо Аркалык переименовать в Нью-Васюки) и не аэропорт, а сразу космопорт строить, для межгалактических соревнований по шахматам )))
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