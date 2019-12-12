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сайлау курманов
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Сначала в Костанае, потом в Аркалыке - когда сделают реконструкцию аэропортов в двух городах

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 декабря 2019, 16:29 |  ЖКХ

Реконструкцию здания костанайского аэровокзала планируют начать в следующем году, а в 2022 - приступить к реконструкции аэропорта в Аркалыке. Об этом сегодня, 12 декабря, на брифинге в Региональном центре коммуникаций сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ.


- В этом году завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Костанай» на общую сумму 9,2 млрд тенге, - напомнил он. - В результате длина ВВП увеличилась на 300 м и составила 2 814 м. Ширина увеличилась на 15 м и составила 60 м. Теперь аэропорт может принимать воздушные судна массой до 200 тонн. Возобновлены рейсы в Нур-Султан, Алматы, Шарм-эль-Шейх, Москву. С 18 декабря бюджетная компания FlyArystan начнет выполнять рейсы из Костаная в Нур-Султан.

В следующем году приоритетной задачей станет реконструкция пассажирского терминала, после которой аэропорт Костаная будет соответствовать международным требованиям ИКАО. После чего можно будет подать заявку в МИИР РК для присоединения нашего аэропорта к режиму «Открытое небо», при котором иностранные авиакомпании смогут выполнять рейсы через костанайский аэропорт в третьи страны. Это, в свою очередь, увеличит транзитный поток и поможет привлечь новых иностранных перевозчиков и туристов в регион.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкции здания костанайского аэровокзала. Ее стоимость и примерная сумма работ пока неизвестны.

- Еще одним приоритетным направлением в регионе является развитие малой авиации, - отметил Нургалиев. - В связи с чем в 2022 году планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкции аэродрома Аркалык. Деньги на разработку ПСД и реконструкцию планируется привлечь из республиканского бюджета по госпрограмме «Нурлы жол», одним из направлением которой является развитие малой авиации.
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§ сайлау курманов
Re: Сначала в Костанае, потом в Аркалыке - когда сделают...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Аркалыке хотят восстановить аэропорт. Ау, финпол, внедрить своего сотрудника, там что-то мутят
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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