Сначала в Костанае, потом в Аркалыке - когда сделают реконструкцию аэропортов в двух городах
Ольга ЛИХОГРАЙ
Реконструкцию здания костанайского аэровокзала планируют начать в следующем году, а в 2022 - приступить к реконструкции аэропорта в Аркалыке. Об этом сегодня, 12 декабря, на брифинге в Региональном центре коммуникаций сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ.
- В этом году завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Костанай» на общую сумму 9,2 млрд тенге, - напомнил он. - В результате длина ВВП увеличилась на 300 м и составила 2 814 м. Ширина увеличилась на 15 м и составила 60 м. Теперь аэропорт может принимать воздушные судна массой до 200 тонн. Возобновлены рейсы в Нур-Султан, Алматы, Шарм-эль-Шейх, Москву. С 18 декабря бюджетная компания FlyArystan начнет выполнять рейсы из Костаная в Нур-Султан.
В следующем году приоритетной задачей станет реконструкция пассажирского терминала, после которой аэропорт Костаная будет соответствовать международным требованиям ИКАО. После чего можно будет подать заявку в МИИР РК для присоединения нашего аэропорта к режиму «Открытое небо», при котором иностранные авиакомпании смогут выполнять рейсы через костанайский аэропорт в третьи страны. Это, в свою очередь, увеличит транзитный поток и поможет привлечь новых иностранных перевозчиков и туристов в регион.
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкции здания костанайского аэровокзала. Ее стоимость и примерная сумма работ пока неизвестны.
- Еще одним приоритетным направлением в регионе является развитие малой авиации, - отметил Нургалиев. - В связи с чем в 2022 году планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкции аэродрома Аркалык. Деньги на разработку ПСД и реконструкцию планируется привлечь из республиканского бюджета по госпрограмме «Нурлы жол», одним из направлением которой является развитие малой авиации.
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