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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37522
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высказывание президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА о Крыме в программе «Немцова. Интервью» стало причиной международного скандала. Опытный дипломат наверняка должен был просчитать последствия своей фразы, но ответил именно так. Почему?
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§ elektron
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
И эта администрация, не даёт отделиться Техасу!

Ну сегодня может и вся Мексика бы присоединилась, но на тот момент это была аннексия.
8-)
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