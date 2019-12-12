|Цитата:
Единое Королевство Великобритания образовалось в 1707 году вследствие политического объединения королевств Шотландии и Англии; но ещё ранее, в 1603 году, король Шотландии Яков VI унаследовал престолы Англии и Ирландии в порядке личной унии (Яков I). В 1800 году Королевство Великобритания и Королевство Ирландия объединились, образовав Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии, которое после отделения от него в 1922 году Ирландского Свободного государства стало именоваться Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Однако, аннексия.
Где результаты народного голосования?