ACROS Re: Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 39

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:48 Аннексия - насильственное ПРИСОЕДИНЕНИЕ государством ЧАСТИ другого государства в ОДНОСТОРОННЕМ порядке. Разве было НАСИЛЬСТВЕННОЕ и в ОДНОСТОРОННЕМ порядке ? Граждане Украины ( жители Крыма) ДОБРОВОЛЬНО участвовали в референдуме - это первое. Второе - насилия со стороны русских властей в отношении жителей Крыма НЕ БЫЛО, никто их под дулом автомата не гнал на избир.участок. Значит процесс присоединения был: НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ И ДВУХСТОРОННИЙ. Второй Президент Токаев, как хитрый и опытный дипломат, следящий за своим "базаром" на 100 % прав и не юной и неускушенной в политике Немцовой сбить его с толку словесной казуистикой. Косово входило в состав Сербий, Косовары провели , несмотря на СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕРБИЙ, референдум о выходе из состава Сербии и весь мир поддержал Косово. Есть такое право в международной практике и оно закреплено в Уставе ООН: право нации и народностей на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. Косовары и крымчане успешно воспользовались таким правом. Каталонцам, шотландцам не дали воспользоваться таким правом. И думаю, что МИД Украины промолчит, не будет никого демарша Казахстану, потому что действительно АННЕКСИИ не было; было что то другое, типа: добровольного волеизлияния жителей Крыма, непонравившееся прежде всего администрации США.